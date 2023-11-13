原标题：值得买科技发布2023双11战报：AIGC高效驱动，创新业务亮点频现

11月12日，值得买科技发布2023年双11大促战报。在“值得买才是双11——买就买尽兴”的主题下，双11期间，值得买科技集团GMV同比增长27.22%。这份稳健增长的业务答卷，不仅展现出当下消费者对于美好生活的向往，更彰显了消费市场的韧性与活力。

其中，值得买科技主营业务“什么值得买”持续稳健增长，品质仍将是未来消费的关键词。值得一提的是，随着值得买科技对AIGC的应用与研发的深入，双11期间，什么值得买AIGC内容发布量同比提升101.68%，占比近40%。此外，值得买科技旗下各创新业务也取得亮眼成绩，尤其是专注抖音电商代运营的子公司日晟星罗，双11期间创造GMV7.54亿，其中自播GMV2.79亿，帮助多个服务品牌占据行业类目榜单前列。

值得买科技方面表示，从今年双11的平台数据来看，消费者对于电商大促仍保持热情、积极参与，并展现出更为成熟的决策智慧：看价格更要看价值，看品牌更要看品质，看口碑更要看需求。值得买科技也将持续把握需求侧变化，帮助更多优秀品牌和平台与消费者深度沟通，不断提升供需两侧的连接效率，助力消费产业高质量发展。

品质消费引领升级，兴趣消费持续升温

战报显示，什么值得买平台GMV前五大品类分别为手机通讯、大家电、电脑整机、生活电器、住宅家具，“大促买大件”仍然是突出的消费心智，“品质升级”更是大件换新的核心考量。如自清洁、超薄嵌入式、大风量等家电功能走红，套系化、智能化家居成为趋势。

在千万量级以上的二级品类中，GMV同比增速最快的TOP5品类为女装、珠宝首饰、手机通讯、摄影摄像和国内旅游，增速分别为73.14%、70.36%、70.11%、63.27%、56.63%。大促期间适逢寒潮降临，女装尤其是羽绒服消费迎来一波高潮。而以黄金饰品为代表的珠宝首饰，兼具装饰与保值功能，因而受到消费者的广泛青睐，自预售阶段开始保持火爆，创造数千万的GMV。手机通讯作为什么值得买传统强势品类，在此次双11仍然表现突出，尤其经过平台“值享百人团”活动助推，iPhone15ProMax成为品类销冠，索尼Alpha7IVA7M4全画幅微单相机则领跑摄影器材。

值得一提的是，旅游出行品类在整个双11周期均走势火爆，国内外旅游机酒套餐、机票次卡、酒店套票等均实现大幅增长，尤其伴随邮轮港口陆续开放，邮轮通兑券如亚洲旗舰荣耀号MSC地中海邮轮通兑券、爱达魔都号邮轮通兑券、皇家加勒比海洋光谱号游轮通兑，包揽海外游GMVTOP3，从侧面印证了明年全球邮轮游的大热趋势。

在面部护理品类中，主打抗氧、淡纹、保湿、提亮等功效的功能性护肤品脱颖而出，SK2神仙水、修丽可AGE面霜、兰蔻菁纯眼霜包揽品类GMV前三，NARS大白饼、CPB隔离则成为美妆品类头部单品。人们对于美的追求不再局限于面部，“全方位”美容需求明显增加，飞利浦剃须刀经典5系、Ulike冰点脱毛仪Air3、雅萌MAX二代旗舰版美容仪也在大促期间走俏市场。

健康消费表现同样亮眼。一方面，以进口、有机、天然为卖点的食品生鲜更受市场青睐，泰国金枕榴莲、东来顺草原原切羊肉、佳沛新西兰金奇异果成为销售额前三甲，3.6g乳蛋白牛奶、辅酶Q10上升势头明显；另一方面，以呼吸机、助听器、雾化器、电子血压计为代表的保健器械也成为健康消费热点。

此外，伴随新一代消费者对兴趣消费、情绪消费的重视，宠物用品尤其是水族用品、动漫周边、潮玩手办等增势迅猛，带动相关商品成为品类黑马，其中米家一键换水远程喂食生态缸排名水族用品GMV第一，变形金刚与高达手办分列动漫周边GMV冠亚军。

消费建议一站直给，大促痛点灵活击破

今年8月以来，什么值得买已上线一系列AIGC初步成果，此次双11期间，AIGC更是取得了广泛的应用，目前平台上AIGC内容贡献占比近四成，AI内容提优准确度相比人工提升27.8%。

除了借助技术力量提效，什么值得买今年双11的成绩，也与紧扣大促节点、灵活调整节奏的运营策略直接相关。基于今年电商主打低价、整体战线拉长的特点，什么值得买围绕双11全促销周期，锚定预售期、开幕期、平销期、高潮期等关键节点，提前做好运营布局，将电商动作与平台活动相结合，为消费者提供每一阶段的最直给的消费解决方案，也最终赢得了消费者“买就买尽兴”的认可。

在10月23日至10月31日的第一阶段，为唤醒消费者对于大促的感知，什么值得买第一时间上线双11活动专区，汇聚全网电商的好价格、好商品，并设置一键式入口与标签，方便用户高效决策。为在全域范围内打透“值得买才是双11——买就买尽兴”的主题心智，什么值得买还在地铁、商超等线下核心商圈上线宣传海报，通过线上线下融合的特色整合营销方式吸引了更多消费者。

作为供需两端的高效连接者，什么值得买认为，当下消费者需要的不仅是有吸引力的价格，更是流畅的消费体验。因此，整个大促期间什么值得买主打直给建议，节省用户决策成本。通过“双11选品大会”，什么值得买挑选行业新品与大促爆品现场展出，并通过编辑现场交流，达人、用户亲身体验，将相应内容汇总成榜单在平台发布，为大促中的消费者提供更直给的决策建议。在电商福利外，平台更精选具有更高用户呼声的商品，加码回馈消费者，推出“值享百人团”专项补贴，双11期间累计吸引25000多名用户参与，创造GMV超2.1亿元。

11月4日开始，双11大促进入下半场后，什么值得买则开启了“周末48小时狂欢购”活动，推出更多契合细分消费场景的优质商品以服务消费者的“查缺补漏”需求，持续带动平台用户热情高涨。期间恰逢各地寒潮来袭，消费者面临过冬取暖的消费需求，平台又上线“一夜入冬”专区，以供消费者一站式采购。值得一提的是，什么值得买还用专题部分收入采购服装等物资并捐赠北京市儿福院，希望帮助每个孩子温暖过冬。

随着双11高潮期来临，什么值得买提前上线“万券齐发”活动，发放海量优惠券。11日当天上午8点，平台更是重磅推出“超棒1小时”压轴福利，每一小时推出一个品类代表，轮番登场为用户送好礼，其中不乏飞天茅台、iPhone15、周六福转运珠、环球影城门票等超值好物，消费者完成下单并分享个人心得即可参与抽奖。

什么值得买还充分考虑消费者大促期间面临的信息过剩、难以决策的情况，携手行业专家、平台小编在线答疑，针对消费者的具体问题精准作答。同时，平台已上线的AIGC应用“AI评论机器人”、“AI购买建议”也在页面随时响应，为消费者梳理产品的优缺点与适用场景。此外，什么值得买还通过多种针对创作者及用户的激励活动，鼓励用户间分享真实使用感受，帮助更多消费者决策。

创新业务亮点频出，营销服务高效连接

除了为消费者提供更高质量的决策推荐，什么值得买也持续优化自身营销服务能力，为品牌和平台搭建高效连接消费者的桥梁。今年双11，众多品牌通过什么值得买，在全网范围内达成销量与口碑双赢。

双11期间，什么值得买平台合作客户再创新高，不仅有苹果、三星、迪卡侬、科勒、蔡司、NIKE等国际品牌，也助力海尔、科大讯飞、美的、喜临门等优质国货品牌，其中米家空调、添可洗地机、地平线旅行箱分别成为相关品类冠军，再次印证了国货品牌强劲的生命力和市场竞争力。

值得买科技旗下多个创新业务也在大促中取得骄人成绩。深耕商品与媒体匹配的星罗创想，本次双11期间完成GMV13.48亿，人货匹配效率再创新高；而专注于抖音电商代运营业务的日晟星罗，本次双11期间完成GMV7.54亿，通过为赫莲娜、科颜氏、羽西、OLAY等品牌提供代运营服务，助力多个品牌客户把握直播电商发展红利，跻身抖音直播行业品类前列。

全域运营服务商有助科技在双11期间服务多品牌完成抖音直播，并助力三元多次达成抖音双11带货直播双榜第一，实现销量与影响力的双提升。全域互动营销服务商聚禾臻源，双11期间服务海尔、卡萨帝、Leader、居然之家等品牌系列直播，助力卡萨帝直播间成交同比增长90%，转化率同比增长67%。此外，MCN多元通道签约与孵化的多位达人，则将专业消费内容输出全网，助力更多消费者过好双11。

聚值传媒作为全域内容种草营销服务商，依托值得买科技的消费内容和消费数据优势，以内容种草为核心，为品牌提供定制营销服务。双11期间，聚值传媒服务BOSE、那只怪兽、地素时尚等品牌进行全域种草及影响力打造，以提升品牌口碑全面覆盖加速销售转化。在私域运营方面，万象映生作为值得买科技旗下品牌全渠道私域经营服务商，通过跨品类专区运营，强势占位+造势传播，助力米家大促期间品牌关注度飙升，搜索品牌卡片CTR环比增长62%，品牌号主页CTR环比增长22.6%。

值得买科技旗下全域消费媒体平台“知新”则专注于多维度多视角呈现新品牌与新产品，双11期间通过新品种草打造“尖货”清单，带领消费者一键“抄车”；独立评测媒体“有调”秉持科学、严谨、全面、中立的评测原则，通过客观实验和对比获取严谨结果，为消费者提供了双11省心消费建议。

值得买科技方面表示，一年两度的电商大促，可以视为与中国消费者的深度沟通机会。值得买科技始终致力于，在消费者的选择中，理解他们对美好生活的定义与想象，将符合需求、改善生活的品牌和商品更高效带到他们面前，不断提升供需两侧的连接效率。未来，值得买科技将继续以科技驱动消费进步，助力消费者进行高质量的消费决策，帮助更多优质商品和品牌高效触达用户，创造消费信息自由流动的美好世界。

(责编：曹淼、李源)

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