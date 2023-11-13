人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

又一网络主播因偷逃税被罚 王纯善被罚653.61万元

2023年11月13日16:51 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月13日电 （记者车柯蒙）近期，大连市税务局第一稽查局根据精准分析，发现网络主播王纯善涉嫌偷逃税款，依法对其开展了税务检查。

经查，王纯善在2020年至2022年期间从事网络直播进行商品销售取得经营收入，通过隐匿收入、虚假申报手段偷逃个人所得税218.30万元、增值税142.41万元。大连市税务局第一稽查局依据《中华人民共和国个人所得税法》《中华人民共和国增值税暂行条例》《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规规定，对王纯善追缴税款、加收滞纳金并处罚款，共计653.61万元。日前，税务部门已依法送达《税务处理决定书》和《税务行政处罚决定书》，王纯善已按规定缴清税款、滞纳金及罚款。

大连市税务局第一稽查局有关负责人表示，税务部门将进一步依法加强对网络直播行业从业人员的税收监管，依法严肃查处涉税违法行为，不断提升其税法遵从度，促进行业长期规范健康发展。

(责编：乔业琼、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“大湾区组合港”三年累计开通组合港线路36条
　　人民网北京11月13日电 （记者王震）据海关总署网站消息，自2020年11月9日启动首条跨关区“蛇口—顺德新港”组合港线路以来，经过3年的高效推动发展，“大湾区组合港”改革已累计开通线路36条，线路100%覆盖粤港澳大湾区广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆等内地九市并延伸至粤西地区，进出口货物达60万标箱。 今年以来，深圳海关通过“大湾区组合港”创新项目，不断探索优化海关监管作业流程，拓展“大湾区组合港”覆盖港口范围，让企业“走出去”的路更畅顺。…
事关中小企业公共服务！工信部提出七项主要任务
　　制图：申佳平 人民网北京11月13日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为进一步健全中小企业公共服务体系，工业和信息化部日前印发《关于健全中小企业公共服务体系的指导意见》（以下简称《指导意见》），提出到2025年，各级中小企业公共服务力量得到加强。《指导意见》还同时提出了七个方面主要任务。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部