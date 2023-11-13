人民网北京11月13日电 （记者车柯蒙）近期，大连市税务局第一稽查局根据精准分析，发现网络主播王纯善涉嫌偷逃税款，依法对其开展了税务检查。

经查，王纯善在2020年至2022年期间从事网络直播进行商品销售取得经营收入，通过隐匿收入、虚假申报手段偷逃个人所得税218.30万元、增值税142.41万元。大连市税务局第一稽查局依据《中华人民共和国个人所得税法》《中华人民共和国增值税暂行条例》《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规规定，对王纯善追缴税款、加收滞纳金并处罚款，共计653.61万元。日前，税务部门已依法送达《税务处理决定书》和《税务行政处罚决定书》，王纯善已按规定缴清税款、滞纳金及罚款。

大连市税务局第一稽查局有关负责人表示，税务部门将进一步依法加强对网络直播行业从业人员的税收监管，依法严肃查处涉税违法行为，不断提升其税法遵从度，促进行业长期规范健康发展。

(责编：乔业琼、吕骞)

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