人民网北京11月13日电 （记者车柯蒙）近日，税务部门公布多起涉税案件。

上海市税务局第一稽查局根据精准分析线索，联合公安经侦部门依法查处一起利用多项税费优惠政策虚开发票案件，抓获犯罪嫌疑人8人。

经查，犯罪团伙控制多家空壳企业，利用小规模纳税人减免增值税政策、软件企业税收优惠政策、增值税加计抵减政策，在没有真实业务交易的情况下，虚开增值税专用发票3673份，涉及税额2378.27万元。目前，该案已由公安部门移送检察机关审查起诉。

上海市税务局第一稽查局有关负责人表示，将进一步发挥税务、公安、检察、法院、海关、人民银行、外汇管理等七部门联合打击机制作用，坚持以零容忍的态度对虚开发票、偷逃税等涉税违法犯罪行为重拳出击、严惩不贷。同时，加强对各类享受税费优惠政策企业的税费服务和税收监管，护航税费优惠政策落实落地。

近日，吉林省税务、公安、海关等部门联合依法查办辽源市梦益达进出口贸易有限公司虚开发票骗取出口退税案件。

经查，该公司采用虚开增值税专用发票、伪造销售合同、虚假结汇等手段，骗取出口退税。辽源市税务部门依据《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定，追缴骗取出口退税548.79万元。近日，吉林省汪清县人民法院作出判决，辽源市梦益达进出口贸易有限公司犯骗取出口退税罪，处罚金550万元；孟某某犯骗取出口退税罪，判处有期徒刑10年，处罚金550万元。

吉林省税务局有关负责人表示，将进一步发挥税务、公安、检察、法院、海关、人民银行、外汇管理等七部门联合打击机制作用，对虚开发票骗取出口退税等涉税违法犯罪行为零容忍，护航出口退税政策措施落准落好，更好助力稳外贸促发展。

宁波市税务局第二稽查局查处一起未依法办理个人所得税综合所得汇算清缴案件。

前期，宁波市税务部门在对个人所得税综合所得汇算清缴办理情况开展事后抽查时，发现宁波某房地产开发有限公司高管毛士渊未据实办理2019年度、2020年度、2021年度和2022年度个人所得税综合所得汇算清缴，遂依法对其进行立案检查。

经查，纳税人毛士渊在办理2019年度、2020年度、2021年度和2022年度个人所得税综合所得汇算清缴时，通过虚假填报子女教育、大病医疗专项附加扣除的方式，少缴个人所得税。经税务部门多次提醒督促，毛士渊拒不如实办理更正申报。税务部门对其立案检查。依据《中华人民共和国个人所得税法》《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规规定，宁波市税务局第二稽查局对毛士渊追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计16.64万元。日前，税务部门已依法送达《税务处理决定书》和《税务行政处罚决定书》，毛士渊已按规定缴清税款、滞纳金和罚款。

宁波市税务局相关负责人提醒广大纳税人，请检查以前年度是否存在应当办理汇算清缴而未办理、申报缴税不规范、取得应税收入未申报等情形并抓紧补正。税务机关发现存在涉税问题的，会对纳税人进行提示提醒、督促整改和约谈警示，并通过电子、书面等方式向其发送税务文书，提醒督促纳税人整改，对于拒不整改或整改不彻底的纳税人，税务机关将依法进行立案检查，并纳入税收监管重点人员名单，对其以后3个纳税年度申报情况加强审核。

(责编：乔业琼、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经