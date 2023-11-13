人民网记者 车柯蒙

当前，随着互联网与电商的蓬勃发展，本地生活服务品类不断细分，带来新的创业机遇。

在厦门，对于装修老板郭运胜来说，5年前的一通电话，扭转了他的生活轨迹。创业失败后，他抓住线上推广机遇，重新扎进家装市场，事业越做越红火，也实现了给家人更好生活的朴素梦想。

在天津，刚刚大学毕业的赵腾飞，也因一次偶然的机遇接触互联网推广，在体育培训领域打出自己的“名片”，顺利完成从学生到创业者的身份转换。

这是新技术、新业态带来经济价值的一个缩影。在新兴技术的加持下，越来越多创业者积极拥抱互联网，在本地生活服务市场重绘人生底色。

创业这件事，对郭运胜而言并不陌生。上世纪90年代，他从江西前往福建打拼，凭借一身好手艺，郭运胜在厦门安了家，还在2012年创办了公司。

2014年，因客户回款出现问题，公司资金链断裂，郭运胜欠下一笔外债。“40多岁了还能再干点什么？”几经考量，郭运胜锚定了自己最熟悉的家装行业，但市场瞬息万变，开拓新客户并不容易。这时，58同城的推广顾问打来了一通电话，让郭运胜找到了方向。

“听了我的情况之后，工作人员给我推荐了几个比较省钱的推广方案，还给我讲了很多市场情况，操作要点。”郭运胜说，开始投放后，很快便接到了订单。乘上互联网推广的快车后，单子源源不断，现如今，郭运胜已经拥有两家装修公司。

当前，互联网的触角已深入人们生活的方方面面，也让许多年轻人挖掘到新兴职业的可能性。

赵腾飞是石家庄人，与其他同学按部就班找工作不同，大学毕业后，他和朋友在天津开办了自己的工作室，做中高考体育运动培训。

“创业初期，我对互联网并不熟悉，当时就注意到58同城在各行各业都有覆盖，就抱着试一试的想法合作了58同城会员。”赵腾飞说，店铺上线平台初期就有很多主动咨询的学员，在较短的时间内就解决了工作室的盈利问题。让他颇感欣喜的是，除了常规的体育培训需求外，还有很多不少运动类活动需求通过平台联系到他。

当前，多元生活场景中的消费需求持续释放，线上渠道正成为商家增收的“主阵地”。据58同城本地生活服务数据显示，10月以来，平台地暖清洗和安装维修月环比增长了3-4倍；洗衣洗鞋订单月环比增长1.5倍。房屋装修需求更加旺盛，今年10-11月，建材维修需求较上年同期增长45%，工装服务订单量也同比增长65%。

业界专家认为，相关平台正帮助本地商家充分挖掘新场景，全渠道助力商家突围增长，提振商家数字化转型信心。

(责编：乔业琼、吕骞)

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