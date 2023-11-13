新华社北京11月13日电（记者吴雨）中国人民银行13日发布金融统计数据显示，前10个月我国人民币贷款增加20.49万亿元，同比多增1.68万亿元。10月份，我国人民币贷款增加7384亿元，同比多增1058亿元。

中国人民银行数据显示，10月末，我国人民币贷款余额235.33万亿元，同比增长10.9%，增速与上月末持平，比上年同期低0.3个百分点。分部门看，10月份，我国住户贷款减少346亿元；企（事）业单位贷款增加5163亿元，其中中长期贷款增加3828亿元；票据融资和非银行业金融机构贷款也有所增加。

从货币供应看，10月末，我国广义货币（M2）余额288.23万亿元，同比增长10.3%，增速与上月末持平，比上年同期低1.5个百分点；狭义货币（M1）余额67.47万亿元，同比增长1.9%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和3.9个百分点。

另外，前10个月我国人民币存款增加23.13万亿元，同比多增5575亿元。10月份，人民币存款增加6446亿元，同比多增8312亿元。

同日发布的社会融资数据显示，10月末，我国社会融资规模存量为374.17万亿元，同比增长9.3%；前10个月社会融资规模增量累计为31.19万亿元，比上年同期多2.33万亿元。

(责编：卫嘉、白宇)

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