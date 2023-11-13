新华社北京11月13日电（记者刘诗平）南水北调中线工程自2014年12月12日全线通水至11月13日，累计调水量突破600亿立方米，京津冀豫四省市直接受益人口超过1.08亿人。

中国南水北调集团有限公司相关负责人表示，南水北调中线工程通水近9年来，通过实施科学调度，受水区范围不断扩大，受益人口逐年增长。目前，北京城区七成以上供水为南水北调水，天津市主城区供水全部为南水北调水。水质方面，南水北调中线水质稳定达到地表水Ⅱ类标准及以上。

作为跨流域、跨区域引调水工程，南水北调中线工程在优化水资源配置、保障群众饮水安全、复苏河湖生态环境、畅通南北经济循环方面发挥着重要作用，为沿线26座大中城市经济社会发展提供了有力的水资源支撑。

生态补水方面，南水北调中线工程通水以来，累计向沿线50多条河流及湖泊生态补水超过94亿立方米，助力华北地区地下水超采综合治理和河湖生态环境复苏成效显著。

据介绍，南水北调中线工程后续建设方面，南水北调集团已编制完成南水北调中线调蓄工程体系总体布局与规模专题研究报告，正在加快编制西霞院水库与总干渠连通工程可研任务书，加快推进中线调蓄工程规划和西黑山电站建设。

(责编：卫嘉、白宇)

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