新华社北京11月13日电（记者罗鑫）2023中国大运河文化带京杭对话暨北京（国际）运河文化节开幕式·主论坛13日在京举办，国内外政产学研各界嘉宾共同为大运河文化带建设建言献策。

白浮泉复涌、大运河京冀段通航，北京大运河博物馆开放在即、路县故城遗址保护展示工程将于明年面向社会开放……北京市将大运河文化带的建设作为全国文化中心建设的标志性工程之一，扎实开展大运河国家文化公园建设，近年来，实施229项文物保护工程，探索形成线性遗产保护新经验。

保护传承利用大运河文化，既需要做好文化遗产的本体保护，也需要做好文化价值的挖掘弘扬；既需要沿线地区各负其责、各展所长、各美其美，也需要协同推进、形成合力、美美与共等。杭州坚持保护与利用并举、传承与发展同行，积极推进桥西历史文化街区、中国京杭大运河博物馆等标志性工程，打造大型线性活态遗产保护利用的“运河样板”。

中国大运河文化带京杭对话活动已成功举办三届，本届“京杭对话”活动首次与北京（国际）运河文化节合并举办，以“传承运河文化 赋能美好生活”为主题，由北京市人民政府新闻办公室、浙江省人民政府新闻办公室等共同主办。

2023京杭对话暨运河文化节聚焦中国大运河文化带建设成果，围绕运河发展变迁、百姓美好生活等多个维度，策划推出了11项主题活动。开幕式及主论坛之后，京杭对话活动文艺演出、“艺·韵河”京杭雅集、“情景交融 文明互鉴”中国大运河文化带国际传播对话等活动将在11月13日至14日陆续开展。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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