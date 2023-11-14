人民网北京11月14日电 （记者李栋）农业农村部最新农情调度显示，目前，全国冬小麦完成意向播种面积过九成，全国冬油菜完成意向播种面积近九成半。

眼下，河南省安阳市滑县181.2万亩的小麦播种工作已全部结束。在滑县小铺乡的高标准农田内，经过大型精量播种机近日来的满负荷作业，一粒粒饱满的麦种随着播种机的上下翻动被种入土中。

“今年我使用新型精量播种机，大大提高了作业效率，经两次镇压，种子和土壤的结合更紧密，保墒保水利于提高发芽率。”滑县种粮大户王付强介绍，通过使用喷灌带进行节水灌溉，每亩节省水资源30%左右，随着种植成本的减少，对明年的丰产丰收信心十足。

精准机械化作业带来的不仅是播种效率和播种质量的提升，更是为明年夏粮丰产打下了坚实基础。农机专家告诉记者，与传统的播种机不同，精量播种机使用了北斗导航系统和镇压轮，不仅能一次性完成旋耕、平整、镇压、播种、镇压等程序，还能精确控制播种量和播种深度，减少种子浪费，大大提高了播种质量。

统计数据显示：今年麦播期间，滑县推进小麦播种机械化、标准化、智能化和精准化，投入各种播种机械5.36万台，机播率达100%。截至目前，当地小麦已全部出苗。

秋冬种工作高效完成的背后是设施装备条件和农机装备不断完善的结果。数字显示：1月-8月全国完成高标准农田建设任务4470万亩。水利部今年安排投资388亿元，支持598处大中型灌区建设和改造，投资规模比去年增加了7个百分点。

农机装备补短板取得突破。320马力无级变速拖拉机、电驱式精量播种机成功量产应用，再生稻收获机、油菜移栽机等产品基本成熟。尤其在我国南方丘陵地区，小型农机的使用率正在不断攀升。

目前，全国秋粮收获工作基本完成，下茬冬小麦、冬油菜的播种都进入了收尾阶段。“在向着新一轮千亿斤粮食进发的道路上，有了现代科技动能支撑，我们有基础、有条件、有底气、有信心端牢中国饭碗，写下中国式现代化的粮食安全新篇。”农业农村部相关负责人说。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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