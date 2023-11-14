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10月信贷投放保持同期相对高位 政策合力稳固宽信用

2023年11月14日09:50 | 来源：人民网
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人民网北京11月14日电 （黄盛）据中国人民银行发布的10月份社会融资数据和金融统计数据显示，10月末，广义货币（M2）同比增长10.3%，增速与上月末持平，比上年同期低1.5个百分点；10月份，人民币贷款增加7384亿元，同比多增1058亿元，社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元。今年前10个月，人民币贷款同比多增1.68万亿元，社会融资规模增量比上年同期多2.33万亿元。

多位业内人士向人民网财经表示，整体上看，在8月政策性降息、9月全面降准相继落地，以及10月特殊再融资债券大规模发行，近期稳增长、防风险政策持续发力背景下，10月新增信贷、社融规模超出市场预期。此外，下半年以来国内宏观政策加码，积极的财政政策发力带动社会融资持续改善，并有望带动总需求和经济恢复动能逐步增强，稳健的货币政策也会通过降准等方式协同配合，共同稳固宽信用进程。

10月信贷总量平稳

数值保持同期相对高位

中国人民银行数据显示，10月人民币贷款总量保持平稳。分部门看，10月企（事）业单位贷款增加5163亿元，同比增加537亿元，环比减少1.17万亿元，依然为信贷投放的主力。其中，短期贷款减少1770亿元，中长期贷款增加3828亿元，同比分别变动73亿元、-795亿元。

针对10月份人民币贷款，中国民生银行首席经济学家温彬向人民网财经表示，在10月份是传统信贷的“小月”，实体有效融资需求尚待恢复、前期大规模信贷投放形成一定透支等多因素影响下，10月信贷投放环比明显回落，但在企业贷款、票据和非银等支撑下，单月信贷投放保持在同期相对高位。分部门看，对公中长贷仍有支撑，零售领域需求仍待修复，票据和非银贷款占比加大。10月份信贷投放环比明显回落，但在企业贷款、票据和非银贷款等支撑下，单月信贷投放保持在同期相对高位。

此外，对于10月份住户短期贷款减少1053亿元，中长期贷款增加707亿元，温彬认为，短贷减少受中秋、国庆假期影响，部分需求在节前提前释放，10月份服务业商务活动指数较上月小幅下降0.8个百分点至50.1%，月内消费贷、信用卡贷增长有所放缓。中长贷方面，在稳楼市政策推进和低基数效应下，10月份房地产销售成交降幅有所收窄，但房价环比延续下跌，按揭贷款新增投放缓慢恢复。

中信证券首席经济学家明明则认为，企业中长期贷款已经连续4个月同比少增，而票据融资规模依然相对较高，反映出银行“票据冲量”现象仍存，信贷需求依然较为疲弱。9月以来，存量个人住房贷款利率下调，居民提前还款意愿明显缓和，但新增需求依然较弱。居民中长期贷款增长的内生动力，还需结合政策效力的持续性进一步观察。

社融增量超出市场预期

稳健的宏观政策较为有力

针对10月份的社会融资规模增量，温彬向人民网财经表示，在政府债供给放量拉动下，社会融资增速反弹回升至9.3%。10月特殊再融资债券密集发行，月内累计发行规模超万亿元，带动当月政府债净融资规模触及1.56万亿元的年内峰值，且去年同期基数相对较低。

东方金诚首席分析师王青对此也向人民网财经表示，10月社融同比多增幅度远超投向实体经济的人民币贷款，主要原因是当月地方政府特殊再融资债大规模发行，带动政府债券融资同比大幅多增1.28万亿，体现出比较强的政策性。

也有业内人士表示，10月份金融数据略高于市场预期，金融支持实体经济质效持续改善，背后是近期增发国债、支持地方建设、规划建设保障性住房等政策落地，对于拉动需求、提振实体部门信心具有积极意义；再加上中国人民银行运用多种货币政策工具，保持货币信贷和社会融资规模合理增长，引导金融机构增强信贷增长的稳定和可持续性，预计货币政策将推动宽信用进程一直持续到年底。

中金公司表示，10月以来，特殊再融资债重启发行、决定增发1万亿元国债，财政接力“稳增长”。政府债券发行有望继续支撑社融增速向上，预计到年底社融及贷款增速将继续回升。

温彬认为，积极的财政政策有望带动总需求和经济恢复动能逐步增强，稳健的货币政策也会通过降准等方式予以协同配合，共同稳固宽信用进程。预计年内信用扩张仍保持偏暖状态，而且月度间信贷投放更加平滑、波动性降低。

也有业内人士表示，未来，随着财政接力“稳增长”，政府债券发行有望继续支撑社会融资规模增速向上，人民币贷款增速也将继续回升。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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