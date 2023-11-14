原标题：追光丨电竞、骑行、潮玩——体育消费引领“多巴胺经济”新趋势

刚刚过去的“双11”

再次激起了体育消费热

更多有特点的消费细分品类崛起

户外经济、露营经济、电竞产业等

成为消费领域新亮点

越来越多民众将体育用品放入“购物车”

“装备党”“器材党”“技术党”……

消费群体各有所好

各路商家纷纷主动出击

随着全民健身的理念深入人心

运动在我们生活中也变得越来越重要

天猫“双11”开门红数据显示

自行车整车、骑行服饰、骑行装备——

最重要的“骑行三大件”涨幅均超100%

20世纪六七十年代

无论都市还是乡村

人人以拥有一辆自行车为傲

如今，随着人们环保、健身意识加强

“两轮”出行又重新流行起来

自行车逐渐从代步工具

过渡为健身、时尚的代名词

“双11”期间

很多运动达人也“先囤为敬”下单装备

随着衣食住行等消费需求的满足

体育消费等多元化的消费开始不断凸显

体育消费持续火热

体现了人们对美好生活的向往

折射出公众的健康需求

记者在采访中发现

以往男性用户在购买体育类装备用品时

对功能性要求往往更强

如今，很多男性开始在意

体育装备的时尚性和潮流性

业内专家称

“多巴胺经济”的火爆

是崇尚“畅快、刺激、健康、悦己、时尚”

“嗨经济”“他经济”“潮经济”

与热度攀升的体育生活方式的“双向奔赴”

作为全球范围内炙手可热的新兴项目

电竞受到了一众年轻人的喜爱

2022年，中国的电竞人群规模达到5.2亿人

各大电竞厂商

都在“双11”期间推出各类活动

游戏商城上新、打折已成为常规操作

今年各大头部游戏还进一步破圈

一些对硬件要求高的热门游戏与硬件厂商合作

推出各类促销活动

引发一波波购物热潮

“双11”期间进行的英雄联盟全球总决赛

也为这股热潮加了一把火

中国电竞战队占据四强席位中的三个

令很多爱好者有些“手痒”

浙江师范大学体育与健康科学学院院长李启迪说

“享受当下、享受快感、享受活力”的消费风尚

与精准画像、细分化、个性化的

“情绪价值产品”的叠加效应

使注重沉浸式体验的“快乐消费”活力强劲焕发

这些共同组成了今年“双11”

“多巴胺经济”的“狂欢密码”

文字：李琳海、夏亮、王恒志

图片：刘满仓、金鹏、颜麟蕴、伍志尊

编辑：焦子琦、郁思辉

(责编：申佳平、陈键)

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