人民网北京11月14日电 （欧阳易佳）全国绿化委员会、人力资源社会保障部、国家林业和草原局日前决定，授予古浪县八步沙林场“六老汉”三代人治沙造林群体“全国防沙治沙英雄群体”称号，授予北京市发展和改革委员会区域发展处等94个单位“全国防沙治沙先进集体”称号，授予杨勇等10名同志“全国防沙治沙标兵”称号，授予王卫东等101名同志“全国防沙治沙先进个人”称号。

近年来，各地区、各部门在防沙治沙工作中坚持以人民为中心，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，扎实推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，积极开展防沙治沙，取得了举世瞩目的巨大成就，涌现出一批素质优良、业绩突出的防沙治沙先进典型。

全国绿化委员会、人力资源社会保障部、国家林业和草原局要求，各地区、各部门相关单位和个人要以受表彰的先进典型为榜样，大力弘扬“困难面前不低头、敢把沙漠变绿洲”的奋斗精神，砥砺奋进、勇毅前行，全力打好“三大标志性战役”，全面提升荒漠生态系统质量和稳定性，把祖国北疆这道万里绿色屏障构筑得更加牢固，为建设美丽中国、加快推进人与自然和谐共生的现代化作出新的更大贡献。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经