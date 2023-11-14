人民网北京11月14日电 （记者乔雪峰）11月11日9点40分，满载着10余万件小家电、日用百货等货物的X104次特快货物班列驶入中国铁路北京局北京货运中心黄村货场，作业人员快速有序地卸车、分拣，随后将货物装入汽车，以最快速度配送到客户手中。

记者从国家邮政局获悉，11月11日当天，全国共揽收快递包裹6.39亿件，是平日业务量的1.87倍，同比增长15.76%。“双11”期间快递业务量再次刷新纪录，有效助力消费市场恢复扩大，充分彰显中国经济发展的韧性和活力。

11月13日，数字货运履约平台福佑卡车发布“双11”运输快报，日化用品、酒品饮料、新能源（原材料、组件、产品）等多个品类运单保持稳健增长，同比增速均超40%。此外，与新能源产业相关的运输需求尤为旺盛，平台新能源类运单较去年同期增幅达到64.5%。

数据显示，“双11”期间，克拉玛依、资阳、怀化、包头、十堰位列平台四、五线城市进货量增长Top5。与此同时，在产业集聚效应带动下，部分四、五线城市迸发出强劲生产动能，出货需求大幅增加，滨州、楚雄、眉山、孝感、泸州位列出货量增速Top5。

据星图数据显示，今年双11期间，全网累计成交额达11386亿元，其中美妆个护品类全网销售额达786亿元，相对去年下滑4.38%，尽管美妆大盘遭遇挑战，但仍有不少品牌展示出穿越周期的实力,。从各大电商平台的预售榜、人气榜、热卖榜上可以看出，消费者对于品牌的关注度和认可度持续高涨。

以美妆品牌薇诺娜为例，双11期间，其跻身天猫美妆类目TOP5，成为连续7年进入天猫美容护肤TOP10的国货品牌，还荣登抖音美妆护肤类目排名TOP9、京东美妆国货TOP2、腾讯微信生态美妆TOP1和唯品会国货TOP2。对比去年同期，薇诺娜拼多多旗舰店全阶段增长60%，OTC事业部增长56%。

贝泰妮集团总裁、薇诺娜品牌创始人郭振宇表示，国货品牌要想抓住长远发展的机遇和商机，立于时代潮头，就要找到一个细分赛道，一个聚焦的点，“我们的经营方针是‘小切口、深研究、真管用’。敏感肌这个切口足够小，但这个小切口其实背后隐藏着巨大的市场，近50%的中国女性受皮肤敏感困扰，以前没有太多的人去关注。”

同时，更注重消费品质和情感喜好的年轻人，追求享受又关注环保，能够循环的二手商品成为他们重要的选择。据循环时尚生活方式平台红布林发布的《“放心买 省心卖”双11循环战报》显示，“人”“货”“场”等不同维度，都有较大增幅，追求时尚、潮流的年轻人开始转向性价比更高的二手交易市场，循环消费逐渐变成主流。

越来越多的年轻人希望购物是一种投资，而不仅是一种消费。据了解，70%的红布林用户既是购买方，同时也是出售方，既买又卖，带动形成循环时尚用户“买卖一体化”的趋势。数据显示，今年“双11”，该平台寄卖、回收商品数同比增长81%，参与活动商家同比增长39%，人均购买单价同比增长20%，通过提供“省心卖 放心购”服务，为用户打造了一个安心放心的售卖和购物环境。

(责编：乔业琼、吕骞)

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