人民网北京11月14日电 （记者许维娜）今年以来，生活性服务业持续复苏，居民消费信心逐步回升，供需两侧协同释放潜力，推动服务消费市场实现较快增长。前三季度，服务零售额同比增长18.9%，增速快于同期商品零售额13.4个百分点。

“服务业是满足人民美好生活需要的重要内容，既是消费热点，也是供给短板。”清华大学中国发展规划研究院副院长、公共管理学院教授杨永恒表示，要紧紧围绕人民群众对于美好生活的新要求、新期待，以推动服务业品质化、数字化、融合化、绿色化、国际化为主要任务，加快构建品质更优、效率更高、创新动能更强、开放水平更高、市场环境更佳的服务业新体系，更好促进服务业繁荣发展和提高人民生活品质。

杨永恒指出，我国服务业发展起步较晚，目前仍存在品牌意识薄弱、质量水平不高等问题，这导致服务业竞争力相对较弱。因此，他强调，加强服务业品牌建设和提升服务质量是提升服务业竞争力的关键所在。为此，他建议从以下三个方面着手：

首先，应支持服务业企业实施品牌战略，培育具有国际竞争力的服务品牌。鼓励有条件的大型企业增强服务品牌的国际影响力，并带动中小企业联合开展海外品牌建设推广，以塑造中国服务品牌的新形象。其次，建议加快健全服务业国家标准体系，引领行业规范发展和扩大优质服务供给，同时积极主导或参与国际服务业标准制定。最后，通过加强服务质量管理体系建设、试点优质服务承诺标识制度、加强服务业质量监测评价等方式，不断完善质量管理体系。

新一代信息技术对服务业的发展环境、产品形态、供给方式和消费模式产生了深远影响，为构建优质高效的服务业新体系提供了广阔的发展空间，并注入了强大的动力。

针对此问题，杨永恒提出了一系列建议。首先，他主张培养专业数据服务商，并发展新型数字服务基础平台。其次，他强调推进算力、网络和新智能等新型基础设施建设，以及搭建统一的国家地理空间基底和数据融合平台。这些举措将有助于不断夯实数字化基础底座。

此外，杨永恒还强调全面加快研发设计、金融服务、供应链管理等生产性服务业的数字化转型。同时，他提倡丰富商贸、文化、旅游、健康、体育、家政、托育等生活性服务业的数字化应用场景，以推动服务业企业的数字化转型。（实习生王涵对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、吕骞)

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