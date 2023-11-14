黄盛

“启口轻圆，收音纯细”的昆曲是苏州，“塔从林外出，山向寺中藏”的园林是苏州，“为中国特色社会主义道路创造一些经验”的也是苏州。

从千年古城到创新之市，苏州的创新基因除了厚实的文脉底蕴、扎实的制造业基础外，高质量的金融服务也是强有力且关键的基石。特别是针对民营经济的系统化、精准化、高效化的综合金融服务，为企业提升科技创新能力、夯实上下游供应链协调效应、参与重大战略和“走出去”提供支撑。

这一助力在苏州的实践里，融入到了更加完善的体制机制、不断下沉的服务重心、层出不穷的综合金融产品和持续提升的获得感中，成为扎根苏州民营企业实现高质量可持续发展的助推器。

创新集群服务模式

搭起强产业金融生态体系

民营经济已成为苏州经济的重要基石，并形成了生物医药、先进材料、高端装备、电子信息等产业创新集群。在不同的产业集群里围绕主导产业和集群细分赛道持续加大金融资源供给，充分发挥金融“资源黏合剂”的作用，是优化民营企业发展环境的题中之义。

为此，建行苏州分行构建起企业级综合金融服务体系，围绕科技型中小企业、高新技术企业、瞪羚计划企业、“专精特新”中小企业、“独角兽”培育企业、专精特新“小巨人”企业等重点客群，通过“融资+融智”综合服务为产业集群企业量身定制基于创新的全生命周期服务模式。

在苏州城东的苏州工业园区，目前65家上市公司聚集在此，其中有58家上市企业享受到建行苏州分行提供的综合金融服务。苏州工业园区金融发展和风险防范局局长朱晓焱告诉人民网财经，园区推出的“园易融”意在为入驻企业提供周到的债券融资和股权融资等金融服务。其中，管理基金规模达20亿元的直投基金领军创投和建行苏州分行等金融机构推出“领军保”，为园区企业提供股债综合服务，实现投资、贷款、招商多方联动。

此外，建行苏州分行还同领军创投、海通证券推出集成电路产业共建品牌“芯链芯计划”，通过发布产业研究报告、创新金融服务方案、组建投资联盟、推出系列生态活动等合作模式，结合集成电路企业产业链环节、不同阶段研发、采购、生产及销售等业务环节的特点，以“以投定贷、以人才定贷、以设计专有权价值定贷、以订单定贷”等定贷模式，打破传统评价制约，挖掘集成电路企业阶段特征、融合多维数据来源、实现专项定制策略，搭建起强产业的投资生态体系。

探索投贷联动模式

增加科创企业金融供给总量

科技创新型企业在前期往往需要大量的资金支持，用来满足企业的研发、生产和市场推广等各个方面间的需求。

然而科创企业的发展模式和商业模式尚未得到市场的验证，其风险较高，获得传统贷款的难度比较大，灵活性和适应性更强的股权投资在过去数年成为众多初创期科创企业的主要融资来源。

也正因此，如何在风险可控的前提下，为种子期、初创期、成长期的科创企业提供资金支持，有效增加科创企业金融供给总量，优化金融供给结构，成为众多金融机构特别是银行机构，在优化实体经济服务力度上需要直面的问题。

对于苏州来说，解决问题的实践已经跑出加速度。2016年建行总行在苏州落地投贷联金融中心，探索银行“股+债”融资模式，设立了投贷联动专项基金——建银科创投贷联动股权投资基金，形成母基金、子基金、直投项目的股债联动创新金融生态。

“事实上，处于不同发展阶段的科创企业一直需要不断的资金支持，但信贷等金融融资渠道和产品在过去难以高效率地满足企业不断变化的资金需求。”成立于2020年7月、已完成B轮融资的宜联生物董事长薛彤彤表示，投贷联动的创新，本质上为初创期科技企业提供了更加多样化和灵活的资金支持，继而为科创企业提供全生命周期的金融支持。

薛彤彤记得，在自己公司筹备阶段，建行苏州分行已积极介入，为公司提供工商注册等一系列非金融服务；此后基于对公司成长空间、核心团队以及股东背景的认可又第一时间为公司提供了综合融资方案并为公司发放了第一笔贷款，让当时处于初创期的公司获得了发展动力。

对于投贷联动模式感受深刻的还有江苏科瑞恩科技股份有限公司。“知根知底”是科瑞恩副总裁许志刚对建行苏州分行与科瑞恩多年合作关系的评价，他告诉人民网财经，初创期的民营企业获取传统银行信贷最难的就是缺少抵押物，但建行苏州分行对公司的授信始终紧跟公司发展步伐，公司成立不久的第一笔350万的贷款就源于此。

“2020年我们有了上市计划，建行将投贷联金融中心、集团子公司、当地经办行组成服务小组，从资本市场角度对我们的成长价值进行了分析，最终苏州分行与建银国际合作设立的建银科创投贷联基金对我们进行了3000万元股权投资，并联动行内授信额度由1亿元增加至4亿元。”许志刚说，公司获得的投、贷并举的综合金融支持以及相关配套服务，为公司的发展保驾护航。

发力供应链金融

打通产业链“堵点”

产业链供应链是制造业的“筋骨血脉”，环环相扣。一旦其中某一环节阻滞，上下游企业便无法运转，而金融是畅通经济“筋骨血脉”的关键。

在苏州市吴江区盛泽镇，盛虹控股集团远近闻名。这家在1997年由村办集体企业改制而来的公司，如今已经发展成为石化炼化、新能源、新材料、高端纺织全产业链一体的国际化高新技术产业集团。 “无论是炼化项目全面投产前夕，集团境外主体收到的第一笔原油采购贷款，还是集团扩张布局到仓储、储能板块等产业上下游的资金支持与业务协调，建行苏州分行为集团自身和上下游合作的企业，带来了精准的金融产品。”盛虹控股集团副总裁孟锋华对于供应链金融服务满是感谢。

据介绍，伴随着盛虹控股集团业务版块的逐步扩大，每一个业务领域均联通了一系列上游供应商和下游客户，但上下游产业链账期不匹配问题、上下游中小企业资金流趋紧问题时有发生，在一定程度上制约了上下游的产业协同能力。为此，建行苏州分行为产业链中具有核心地位的企业量身定制综合金融服务方案，以产业链上下游真实交易为基础，将金融活水由产业链核心企业直接触达终端客户，打通产业链“堵点”，提高资金使用效率、提升供应链协同能力，为链条小微企业开辟了一条低门槛、纯线上便捷的融资通道。

这一通道目前已在苏州地区的四大主导产业、十大产业链上落地应用。“我们的供应链金融立足于服务实体交易，聚焦提高要素配置效率，推动产业链和资金链协同发展和渗透融合，打造契合企业购、产、销管理的配套金融服务。”建行苏州分行副行长陈建平表示，目前，建行供应链金融已贯穿生产、分配、流通、消费各环节，沿着产业链条、生态网络，全面触达服务企业，推动产业链各环节衔接顺畅，打通资金链堵点、续接交易链断点。

也有业内人士表示，在传统金融模式下，受经营规模、抗风险能力、风险缓释措施等因素影响，不同企业在银行的融资获得能力存在差异，小微企业融资难、融资贵也成为影响某一产业供应链稳定的金融难题。一些头部金融机构因此通过现代化供应链管理，了解供应链中企业与企业之间的物流、商流、信息流和资金流的流动状况，并基于大数据等现代智能技术分析评估出供应链上中小企业的还款能力，继而提供相应的服务，并将供应链中的买方、卖方、第三方物流以及金融机构紧密联系在一起，形成多方共赢的高效互动。

民营企业与金融机构共赢的良性效益，在苏州的创新沃土上生根、发芽、欣欣生长……

(责编：乔业琼、吕骞)

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