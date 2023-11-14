开局之年，如何用全面、辩证、长远的眼光看待中国经济发展？怎样深刻理解经济恢复的“波浪式发展、曲折式前进”？中国经济的巨大发展韧性和潜力体现在哪些方面？人民日报头版今日起推出《全面辩证长远看待当前经济形势·记者观察》专栏，带您一起读懂中国经济。

以下是原文：

全面辩证长远看待当前经济形势·记者观察

经济总体回升向好，高质量发展扎实推进

7月24日召开的中央政治局会议指出：“疫情防控平稳转段后，经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。”

深刻理解这一战略判断，一方面，要看到发展和前进是主流，另一方面，要做好应对波浪和曲折的准备。

今年以来，经济总体回升向好，高质量发展扎实推进。

国产大飞机商用，国产邮轮试航，外贸“新三样”扬帆出海，新能源汽车产量累计突破2000万辆……积极应对全球产业链供应链重构挑战，第一制造业大国动能澎湃。

暑期档电影票房创历史新高，中秋国庆假期旅游出行市场火热，快递年业务量达到千亿件的时间比上年提前了39天。经济社会全面恢复常态化运行，全球最大最有潜力市场需求稳步释放。

供给增加，需求回暖，就业物价总体平稳。纵向看，态势回升向好，横向比，成绩也殊为难得。

疫情三年，中国经济历经大战大考，实现4.5%左右的年均增速，明显高于世界平均水平，在全球主要经济体中表现亮眼。

进入“后疫情时代”，世界经济艰难复苏，增速明显放缓。反观我国，前三季度GDP同比增长5.2%，其中三季度增长4.9%，两项指标都在主要经济体中名列前茅，经济总体回升向好的态势更趋明显。

富有“含金量”的表现，足以打消“悲观”、回应“唱衰”。事实充分证明，历经三年疫情反复冲击，中国经济依然具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。

读懂中国经济，要看到成绩、坚定信心，也要正视问题、直面挑战。

向外看，百年变局叠加世纪疫情，世界进入新的动荡变革期，主要经济体大多面临通货膨胀、需求疲软、复苏乏力。

向内看，中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，动力转换、方式转变、结构调整任务繁重。三年疫情又带来不小冲击、损伤。短期的、局部的问题，容易“药到病除”；长期的、复杂的影响，则需“善加调理”。

比如消费指标的“波动”。进入2023年，随着原先的消费场景限制被打破，餐饮、旅游、文化等接触型聚集型消费率先复苏。不过，疫情带来的“疤痕效应”影响了居民消费的能力和信心，住房等大宗消费需求难以像其他领域那样“强力反弹”。

又如企业信心的“起伏”。疫情防控平稳转段后，不少企业全力以赴抓订单、拼生产，干劲十足。然而，内需恢复需要过程，国际市场贸易放缓，一时间总需求不足，反过来加大了供给端的竞争压力，也影响了部分企业预期，导致信心尚未完全恢复。

对这些波浪和曲折，要高度重视，也要理性看待。

经济发展是一个螺旋式上升的过程，难免经历沟沟坎坎。一些问题短周期看可能是严峻的，但从更长周期看，又属于阶段性现象，无需过度担忧。

从宏观上看，当前，我国经济总量已超120万亿元，一年增长的经济规模，相当于一个中等经济体。物质基础雄厚、产业体系完备、市场需求广阔、人力资源丰富，让我们拥有了应对风险挑战、推动经济行稳致远的坚实底气。

从微观上看，这些年我国广大企业的创新能力、竞争实力与日俱增，产业升级势头良好。加上宏观政策保驾护航、改革开放红利逐步显现，企业发展前景可期。

更要看到，差距就是潜力，短板就是后劲，波浪和曲折恰恰孕育着希望和机遇。

一些关键核心技术“受制于人”，给科技创新带来丰富课题；制造业仍“大而不强”，为产业升级造就了广阔舞台；民生短板还有不少，蕴藏着促投资、扩消费的巨大潜力……应对好波浪和曲折，本是“优等生”的中国经济表现会更出色。

眼下，一系列务实管用的应对之举正陆续落地见效。

汽车、家居、建材、电子产品，针对大宗消费的利好政策频出，正支撑内需潜力更好释放。社会消费品零售总额增速在8月份重回上升区间。9月份，制造业PMI自今年4月份以来首次升至扩张区间，显示出企业对市场预期总体保持乐观。

一线城市落地实施“认房不认贷”，金融部门提出下调房贷利率、首付比例；打出支持民营经济发展壮大“组合拳”；出台若干重点行业稳增长“路线图”，综合运用财政货币政策“工具箱”……企业预期转好、市场活力提升，将助力经济在恢复向好的“正向循环”轨道上持续运行。

最近，智能手机、人工智能等产业领域还有不少好消息传来，一些关键核心技术攻关进展顺利。这也启示我们，“卡脖子”难题终会因“长个子”而化解，发展中的困难、前进中的问题、成长中的烦恼，一定能在发展中得到解决。

风雨中发展壮大的中国经济，定将无惧风雨向前进。

《人民日报》（2023年11月14日 01版）

(责编：申佳平、章斐然)

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