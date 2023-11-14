黄盛

近年来，伴随着云计算、人工智能、物联网、大数据、5G等新兴智能技术的蓬勃兴起和产业融合落地，数字技术正在赋能千行百业的转型升级。就城市应急管理与安全风险监测来说，应急管理体系和能力现代化建设正在数字技术的创新落地上提档加速，并逐步形成能监测、能预警、能分析、能处置的全流程闭环防控机制，助力城市安全数字治理升级，提升城市安全水平。

数字技术如何赋能应急管理与安全风险监测？走进山东省青岛市安全风险综合监测预警平台，不难看到1.7万台、100余种智能传感器正在7X24小时不断监测主城区568公里燃气管网及地下相邻空间、482公里供热管网和278公里排水管线，这些监测预警基本实现主城区城市生命线、公共安全、生产安全和自然灾害等领域全覆盖，让城市更安全更有韧性。

据介绍，“青岛市安全风险综合监测预警平台”由青岛市应急管理局联合海纳云共同打造。其该平台针对青岛“山、海、湾”城市特点和面临的不确定性因素与潜在的叠加风险，以大数据、物联网和数字孪生等为平台提供底层泛在技术支撑，构建起“跨行业城市级风险耦合AI大模型”，为燃气、供排水、道路桥梁、电梯、综合管廊等9个场景提供实时监测、精准预警和快速联动处置。

另据介绍，不仅在山东，安徽的合肥经开区智慧排水项目、河南的鹤壁市防汛辅助决策平台项目、重庆的铁山坪森林防火项目等等，也在通过数字技术赋能应急管理，保证城市安全。

(责编：乔业琼、吕骞)

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