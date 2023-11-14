人民网北京11月14日电 （焦磊）当前，随着人工智能技术的飞速发展，智能AI助理正在成为每个人工作、生活和学习中的关键助手。今日，阿里巴巴智能信息事业群发布全栈自研、千亿级参数的夸克大模型，将应用于通用搜索、医疗健康、教育学习、职场办公等众多场景。

据介绍，夸克大模型是基于Transformer架构、自主研发的多模态大模型，每天会对亿级的图文数据进行训练和精调，具有低成本、高响应、综合能力强等特点，并将由此衍生出通识、医疗、教育等垂类模型，可提供AIGC、智能检索的专业服务。

可进行不良及虚假信息识别、回答和指引；拥有广泛的知识覆盖、上下文理解、创造性表达、信息搜集和整合、多语言支持等能力；具备外接专业知识增强、检索增强能力，可进一步提升跨领域、时效性的知识和语言理解；实现撰写各类文本的文学创作，并进行准确、合理、连贯的对话回复……借助数据、行业、知识正确性、平台等四方面优势，夸克大模型在性能上积累了语义理解、逻辑推理、内容生成等技术能力，应用性得到显著提升。

据了解，今年以来，人工智能技术已经逐步融入夸克App的产品迭代中。扫描王能够在复杂场景下模仿人类思维，更精准地识别、分析和提取文字、公式及图片，实现更好扫描效果。网盘上线的AI自然语言搜索功能，仅通过模糊词、形容词等关键信息，就能快速找到照片、文档等云端资料，进一步提升搜索效率。

据介绍，夸克大模型将会优先落地在通识问答、专业搜索等信息服务领域，满足年轻人学习知识和提升自我的需求，并在未来应用于搜索、智能工具和资产管理助手等场景，一系列AI原生应用将为年轻人工作、学习、生活提供更全面的服务。

“AI时代已经来临，大模型应用的全新体验临界点近在咫尺。”阿里巴巴智能信息事业群总裁吴嘉表示，基于大模型的AIGC技术将会给搜索产品带来全新变化，加速迈向下一代搜索。

(责编：乔业琼、吕骞)

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