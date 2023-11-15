本报记者 丁怡婷

中建三局研发的住宅造楼机正在作业。

夏仲斌摄

从住宅、学校、公园等“小而美”项目，到桥梁、铁路、机场等大型基建工程，近年来，我国建筑业建造能力不断增强，产业规模持续扩大。2022年，行业总产值超31万亿元，增加值占GDP的比重达6.9%，吸纳就业超过5200万人。

持续快速发展的同时，建筑业也存在着大而不强的问题，面临着提质增效、节能降耗等重要任务。新形势下，建筑业如何抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，实现转型升级？记者进行了采访。

应用新产品新技术

建筑业与先进制造业、新一代信息技术深度融合发展

新疆西部，帕米尔高原慕士塔格峰附近，坐落着一排集装箱式的屋子，这是今年刚交付的全国首座“零海拔”天文观测站。尽管海拔高达4500多米、室外氧气浓度仅为平原地区的55%左右，但人在室内却没有头疼、失眠等高原反应。

奥秘在哪里？“‘零海拔’建筑采用了增压气密技术，即提高建筑密闭性并向内部注入空气，使得气压和氧含量达到平原地区水平。”中国建筑先进技术研究院院长王开强介绍，为做到这一点，项目首先要攻克高承压力难题，“普通建筑每平方米承压只需几百公斤，‘零海拔’建筑要达到4吨以上。”增压后，还得保障内部设施正常运转，密闭空间空气新鲜、环境舒适，这就需要借助传感、监测与控制等技术。

“‘零海拔’建筑可以为长期在高原居住的人们提供健康保障，目前已应用在酒店、民居等场景，累计应用面积2000多平方米，未来通过定制化、一站式设计服务，市场将更加广阔。”王开强说。

坚持创新驱动，建筑企业不断拓宽市场，提高质量和效益。

辽宁沈阳市，300多米高的写字楼正加紧施工，在顶层进行定位精测工作的技术人员，手中拿着一个文具盒大小的“神器”——超高层北斗高精度卫星定位接收机，它可以实现“600米高度、2毫米误差”的精准定位。

工程施工中，定位测量是否准确，关系到整个建筑的质量安全。建筑业过去通常采用激光铅直仪、钢尺等测量仪器，300米以上建筑受强风、湍流等影响更大，容易出现更剧烈的楼体摆动，导致累积误差。

“前几年我们通过自主研发，攻克了超高层建筑高精度测量‘卡脖子’难题。今年更新迭代的第三代设备，提升了抗干扰能力和稳定性，测量高度已达千米级。”中建一局测绘专家张胜良介绍，这一设备已走出国门，应用到全球超50个超高层项目中。

近年来，建筑业加快与先进制造业、新一代信息技术深度融合发展。新设备相继涌现：中国建筑研发的X—MEN机器人，可给建筑做“B超”，将模型、图纸原位置投影到工地，辅助检查施工质量、校准机电管线位置；云端建造工厂，集成起重机、料场、智能机器人等，实现核心筒最快4天一层的施工进度。

新技术不断突破：中国建科研发的BIM（建筑信息模型）数智设计软件马良XCUBE，能提供几何造型、二三维协同、渲染模拟、数据智能等服务，实现BIM图形核心引擎和BIM基础软件国产化、产业化。

“我们也要看到行业‘大而不强、小而不专’、企业盈利能力不高、同质化竞争等问题。”中国建筑业协会副会长景万认为，智能建造是推动建筑业由劳动密集型转向技术密集型的必经之路，要以推动智能建造与新型建筑工业化协同发展为动力，加强新技术、新产品的应用，构建行业核心竞争力。

推广新材料新工艺

全生命周期绿色低碳发展，全国累计建成绿色建筑面积超100亿平方米

建筑业是实施节能降碳的重点行业领域之一。据测算，建筑全过程能耗占全国能源消费总量的比重超过45%。不少受访者认为，在实现“双碳”目标背景下，加快绿色建筑建设，转变建造方式，实现全生命周期的绿色低碳发展，是行业转型升级的重要方向。

广东深圳市，中建科技组合模块建筑（CMC）全球研发总部的施工现场，不见“支模板、绑钢筋”的场景。原来，机电、管线、幕墙等在工厂提前预制生产，一个个模块单元像“搭积木”一样吊装。“现场施工量减少至原来的20%，工期可减少一半，建筑垃圾排放降了70%，整体造价却不增加。”中建科技副总经理樊则森介绍。

施工更绿色，后期运行同样节能。樊则森说，项目一方面采用被动式技术，通过全遮阳、空气间层隔热等手段降低建筑冷热需求，减少用能负荷；另一方面应用高性能能源系统，将屋顶光伏发电储存并柔性使用，1200平方米光伏板全年发电22万千瓦时，可再生能源利用率达50%。

截至2022年底，全国累计建成绿色建筑面积超过100亿平方米，2022年当年城镇新建绿色建筑占新建建筑的比例达到90%左右。北方地区完成既有居住建筑节能改造面积超过18亿平方米，惠及超过2400万户居民。

建筑全生命周期的低碳发展，离不开上游绿色建材的推广应用。安徽蚌埠市，我国最大的铜铟镓硒发电玻璃产线有序运转，玻璃基板上均匀涂布3微米厚的铜铟镓硒薄膜，在弱光条件下也有较好的发电性能。“这条产线每年能生产300兆瓦的发电玻璃，可以安装在200万平方米幕墙屋顶上，发出的电可供10万户家庭使用一年。”凯盛光伏常务副总经理王昌华介绍。

推广高强钢筋、高性能混凝土、结构保温一体化墙板等产品，鼓励发展性能优良的预制构件和部品部件……绿色建材正在各类建筑中得到更广泛应用。据测算，2022年绿色建材产品营业收入近1700亿元，同比增长20%以上。

打造新场景新模式

开拓工业厂房、能源工程等新领域，提高产业链协作水平和管理效能

随着城市发展由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重，建筑业增势有所放缓。这一背景下，不少建筑业企业积极打造新场景、新模式，寻求新突破。

——开拓新场景，注入市场活力。

铝模拼装、钢筋绑扎、混凝土浇筑……在深圳南山智造红花岭基地城市更新项目工地，几十台大型施工机械忙碌作业，不久前，一栋近百米高的大型厂房完成首栋封顶，实现“工业上楼”。

“厂房采用‘环形坡道+高架道路’设计，结构进行了高承重优化，装卸货可直通各楼层，将有效解决‘设备不易上楼’‘高层厂房货运效率低’等问题，充分挖掘土地利用潜力。”中建二局项目负责人王刚介绍，今年以来，“工业上楼”等创新类项目成为新的业务增长点。

针对城市更新需求，中建一局构建一体化投资建设运营模式，推进历史街区保护更新等项目；抓住能源转型机遇，中建五局承建光伏发电、锂电池正极材料等项目……今年以来，中国建筑在高科技工业厂房、教育设施等公共建筑领域，以及铁路、水利、能源工程等领域新签合同额快速增长。前三季度，工业厂房领域新签合同额同比增长57.3%，能源工程领域新签合同额同比增长144.8%。

——开发新模式，提升管理效能。

点开“精采云”平台，水泥、粉煤灰、建筑钢材等建材一应俱全。输入型号、数量、进场时间等信息，便能快速匹配供应商。“以支撑架料为例，建造一栋建筑少则几百吨、多则上万吨，对于有几百个项目的建筑单位来说，要在短时间统筹很困难。”中建四局物流发展公司模架事业部总经理祝育川介绍，企业搭建数字化平台后，架料周转效率提升近3倍。不仅如此，该企业还配建了智慧仓储基地，实现机械设施、物资数据等的智慧化管理，月均吞吐量从2021年的0.5万吨增长至现在的1.5万吨。

“建筑行业产业链长、涉及面广、关联度高。当前，业主、设计、施工、材料设备供应商、分包单位、运维各方协同性较差，缺乏统一的数据接口，导致产业链数据割裂，没有形成良性的协同机制。”景万认为，建筑业产业链上的相关方应共同构建行业生态系统，共享信息、深化合作、提升效率。

——拓展新区域，布局全球市场。

总占地面积约50.5万平方米，埃及新行政首都中央商务区项目有序推进；全线长约170公里，孟加拉国帕德玛大桥铁路连接线先通段通车，预计将直接惠及8000万人口……这些年，我国建筑业企业加快“走出去”，2022年全国对外承包工程完成营业额1549.9亿美元，较2012年增长32.9%。

一些企业表示，近年来，国际工程行业竞争态势加剧，项目施工成本增加。要主动开展绿色、数字、创新等领域合作，持续优化专业服务，强化供应链韧性，提升竞争力。

推进建筑业高质量发展是一项系统工程。《“十四五”建筑业发展规划》提出，“十四五”时期，建筑业国民经济支柱产业地位更加稳固、产业链现代化水平明显提高、绿色低碳生产方式初步形成、建筑市场体系更加完善、工程质量安全水平稳步提升。

“建筑业迫切需要提升工业化、数字化、智能化水平，从‘量’的扩张转向‘质’的提升，走出一条内涵集约式发展新路。”景万表示。

《 人民日报 》（ 2023年11月15日 18 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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