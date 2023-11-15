原标题：“聚软件之力，创数智未来” 2023中国汽车软件大会于上海嘉定圆满举办

近日，2023中国汽车软件大会在上海嘉定成功举办。本届大会以“聚软件之力，创数智未来”为主题，共设置了“1场大会论坛+4场主题论坛+5大亮点发布及同期活动”，聚集了主管部门领导、国内外企业领袖、产业链上下游精英、专家学者共计500余人，围绕智慧车联、基础软件、工业软件、汽车操作系统等行业热点、重点话题展开了深入讨论。2023中国汽车软件大会不仅是一场汇聚了全球汽车软件行业精英的顶级盛会，也是一个为软件领域从业者量身定制的交流与沟通平台。

本届大会由中国汽车工业协会（以下简称：“中汽协会”）主办，中汽协会下属单位中德智能网联汽车推广应用中心、上海智能汽车软件园共同承办，中汽协会软件分会、中汽协会智能网联汽车分会、中国汽车工程学会汽车基础软件分会协办。作为官方媒体，汽车纵横全媒体对本届大会进行全方位报道，主流媒体同步对本届大会进行深度报道。

随着汽车产业数字化转型的深入发展，汽车软件正扮演着愈发重要的角色。从国家层面来看，对“软件创新，软件赋能”的重视程度也日渐增加。早前，国家就提出“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战”；工信部等政府部门也为汽车软件发展推出了系列相关举措。这为汽车软件发展创造了良好的营商大环境。

但另一方面，当前汽车软件业发展面临着许多新挑战。例如自主创新能力不足、高端人才短缺、缺乏统一的行业标准等。在此背景下，举办一场高水平的中国汽车软件大会对促进行业发展具有重要的现实意义。

共创、共建、共赢，打造数智新未来

在电动化、智能化和网联化趋势下，汽车软件已经成为汽车技术革新和发展的核心驱动力之一。对于我国汽车产业而言，提升汽车软件技术和服务能力，已成为实现进步和发展的必经之路。

11月3日上午，以“聚软件之力，创数智未来”为主题的大会论坛聚焦于汽车软件最新技术、应用和发展趋势，从智慧车联、基础软件、软件开发应用和汽车工业软件等热点议题展开了深入探讨。

世界数字经济组织、达沃斯世界数字经济合作论坛主席李晶，上海市嘉定区副区长曹发山，中汽协会常务副会长兼秘书长付炳锋，开放原子开源基金会秘书长冯冠霖分别在会上致辞。论坛由中汽协会秘书长助理兼技术部部长王耀主持。

“只有通过合作，我们才能更好地应对全球性挑战，推动数字经济可持续发展。”李晶表示，汽车软件的创新将推动汽车行业数字化转型，为智能出行提供更多可能性。中国汽车软件大会作为一个重要平台，有助于加强汽车软件领域的国际交流与合作，推动全球数字经济发展。

曹发山致辞时表示，“数据决定体验，软件定义汽车”已经成为汽车行业的共识。上海嘉定将继续高举“汽车嘉定”旗帜，主动顺应汽车产业变革趋势，发挥重大战略赋能、产业生态完备、政策效益叠加等优势，建设世界级汽车产业核心承载区和世界智能网联汽车创新高地。

付炳锋代表中汽协会向行业发起了三个倡议：一是坚持机制共创，促进“产、学、研、用、金”高水平联动，发挥企业主体作用、协会平台作用，广泛汇聚国内外汽车行业力量，深入推进汽车软件技术创新和应用，促进智能网联汽车发展；二是坚持生态共建，跨界协同，以“芯片+操作系统”为核心，以跨产业基础平台为载体，构建开源开放、合作共享、网状互联的新兴产业生态体系；三是坚持合作共赢，深化汽车软件领域的开放合作，进一步加强科技交流，促进不同路径、商业模式、技术包容等方面互鉴互享，实现开放包容、互利共赢的发展局面。

“当前，汽车软件正由封闭逐渐走向开放，拥抱开源是大势所趋，开源的力量将推动汽车软件更快、更好发展。”冯冠霖表示，开放原子开源基金会一直秉持开放、共享、创新的理念，推动开源软件发展。

大会上，中国工程院院士、车辆工程专家、中国工程院副院长钟志华，中国工程院院士、清华大学车辆与运载学院教授李克强两位学界权威，为智能网联汽车及工业软件如何高质量发展提出了重要建议。

钟志华表示，汽车软件发展需要建立在硬件基础之上，需要多学科跨行业协同。汽车软件发展是一个长期艰巨的任务，不能急于求成。在发展过程中，既需要系统地谋划，也需要以点带面，还需要换道超车。他认为，加强政府引导、企业主导，建立“政、产、学、研、用、金”六个领域的协同攻关机制，是共同推进汽车软件关键技术攻关和产业化健康发展的关键。

对于如何高质量发展智能网联汽车产业，李克强提出了五点建议：一是要加强顶层设计的谋划，抢抓智能网联汽车网联化、智能化的窗口期；二是要聚焦卡脖子问题，促进前瞻、共性及平台等核心技术研发；三是加强行业合作，打造多领域多主体参与的“网状生态”；四是践行“中国方案”，成为全球技术趋势开创者与引领者；五是需要研究符合国家安全和产品规模化认可的相关规范、技术标准，实现汽车的网络安全、数据安全，真正意义上提升中国标准。

关于如何构建汽车软件生态，中国汽车工业协会软件分会理事长、中汽创智首席执行官李丰军则是对行业面临的挑战和问题进行了梳理，并提出了四条对策：一是软件公司一定要提升自己产品的创新力，同时加大与“政、产、学、研、用、金”六大领域的合作；二是通过行业组织不断推动软件标准的制定，构建生态体系；三是建立评估和遴选体系，避免行业内扎堆内卷；四是加强人才培养，例如派出企业里的技术骨干进行汽车软件和基础软件共性技术的在线授课。

大会论坛期间，中国汽车工程学会汽车基础软件分会副秘书长陈俊伊以《行业聚力，参考架构2.0引领软硬融合生态》为题发表了主题演讲。岚图汽车科技有限公司首席技术官汪俊君、西门子数字化工业软件汽车和交通运输行业副总裁张先宏、东软睿驰汽车技术(上海) 有限公司总经理曹斌、苏州智行众维智能科技有限公司总经理安宏伟和莱科德信息科技中国CTO孙川翔则以本企业为例，就当前汽车软件行业的发展趋势和未来方向进行了深入探讨，为软件领域企业的高质量发展提供了宝贵建议。

三大“开源”、两大发布，共建软件发展之路

与此同时，2023中国汽车软件大会还举行了多项同期活动，重磅发布多项重要研究成果和行业共识。

会上，中汽协会正式发布《中国汽车工业软件发展建设白皮书》（以下简称《白皮书》）。据悉，《白皮书》由优秀企业代表和专家共同参与编制和评审，从多维度分析了行业趋势，总结了我国汽车工业软件产业的发展现状、存在的问题，并提出相应的建议，对汽车工业软件当下使用、未来场景和人才规划作出了前瞻引导。《白皮书》的发布，将进一步推进工业软件标准和规范的统一，凝聚行业智慧，实现汽车产业链、创新链、价值链的升级再造，助力我国汽车产业转型升级和更高质量发展。

软件赋能网联生态，是智能网联和智慧交通的灵魂。本届大会上，新一代车路协同开放路侧操作系统“同道”OS操作系统正式发布。该操作系统是针对目前车路协同缺乏操作系统，并且核心软硬件被国外垄断的情况，由上海国际汽车城和合作伙伴一起，基于“双智”试点研发了可适配国产处理器和软件生态的路侧操作系统，支持多模态的生态开发，为后续的开放应用生态建立了实质性基础。

值得关注的是，中国汽车软件开源生态平台启动仪式、《中国车用操作系统开源共建计划》签约仪式及《自动驾驶开源生态共建》签约仪式三个与“开源”有关的仪式也在本届大会上同台举行。其中，中国汽车软件开源生态平台启动后，将携手全球的开发者、使用者、合作伙伴共筑一个有生命力的开源社区，积极推动中国汽车软件行业规范及标准化水平建设，共同推进科技创新高质量发展和产品化落地应用，打造开源共建、成果共享、合作共赢的汽车软件产业崭新生态。

产业各界携手，共建软件发展新生态

当前，智能化、网联化发展推动汽车和智能终端加速融合。以汽车与智能终端互联、数字车钥匙等为代表的智慧车联产业发展驶入了快车道，汽车正从万物互联走向万物智联。如何促进多方协同发展，避免生态碎片化和推进技术标准的统一，成为汽车行业亟待解决的问题。

11月3日下午，大会同步举行了四个主题论坛。

在“融合创智，智联未来”主题论坛上，一汽研发总院软件工程研究院副院长吕贵林，中国信息通信研究院泰尔终端实验室副主任果敢，上海嘉峪智能科技有限公司CEO谢平生，中国移动集团级首席专家、中国移动集团级首席专家、中国移动智慧家庭运营中心融合通信系统部总经理程宝平，华为终端BG智慧出行总经理徐镜进，德赛西威车联网事业部研发总监朱世勇，上海银基信息安全技术股份有限公司总裁特别助理汤驰，超群半导体（上海）有限公司资深产品经理林海燕，博通无线链接事业部总监沈震栋分别发表了主题演讲。与此同时， ICCE产业创新实践奖颁奖仪式也在本次论坛上举办，共19家企业获得了此奖项。付炳锋在本场论坛上发表了精彩致辞，智慧车联产业生态联盟副秘书长任锋主持论坛。

在“汽车操作系统‘芯’发展”主题论坛上，与会嘉宾聚焦汽车产业深度变革对车载芯片与车用操作系统的机遇和挑战，并共享了核心部件的研发成果和经验，为产业发展贡献诸多智慧力量。电子科技大学嵌入式软件工程中心主任罗蕾，蔚来汽车SkyOS首席架构师、数字架构资深专家罗金华，国汽智控联席CEO丛炜，中汽创智平台软件开发部副总经理严俊杰、普华基础软件副总经理兼战略研究院院长张晓先、经纬恒润产品线总监杨强，芯驰科技产品与市场总监张曦桐，中科创达智能汽车事业群第一事业部副总经理陈凯，芯旺微电子产品总监卢恒洋等均在论坛上发表主题演讲。上海国际汽车城 (集团)有限公司党委副书记、总经理潘晓红和中汽协会副秘书长杨中平深度参与并在该论坛上致辞。中国汽车工业协会充电联盟副秘书长仝宗旗主持了本场论坛。

“智能重塑生态，软件赋能转型”和“共启汽车工业软件新征程”两个主题论坛也同期举办，与会嘉宾共同聚焦“软件定义汽车”推动构建汽车智能化新生态、汽车工业软件在推动汽车智能制造转型升级中发挥的重要作用等话题展开了深入交流。

其中“智能重塑生态，软件赋能转型”主题论坛上，同济大学汽车学院教授朱西产、蔚来汽车有限公司高级总监黄亮、零束科技有限公司软件平台及解决方案总监承建兴、华为技术有限公司智能汽车解决方案软件平台部部长崔爱国、宁德时代（上海）智能科技有限公司首席技术官蔡建永、德勤中国管理咨询总监周全、大陆集团车联网与架构事业群中国区首席工程师丁大宇、易特驰汽车技术有限公司虚拟化技术专家叶舒、苏州智行众维智能科技有限公司副总经理付耿、科世达（上海）管理有限公司开发四部部长程晖做了主题演讲。李丰军在该论坛上致辞。德国汽车工业协会中国区副总裁、中德智能网联汽车推广应用中心项目联合管理办公室主任张琳主持论坛。

而在“共启汽车工业软件新征程” 主题论坛上，山东山大华天软件有限公司副总裁李建勋、上海适途科技软件有限公司技术副总方文华、武汉天喻软件有限公司汽车行业资深顾问专家黄河、湖南迈曦软件有限责任公司创始人崔向阳、北京科思诚科技有限公司技术总监敬伟峰、新迪数字技术有限公司CTO陈志杨、大捷智能科技（广东）有限公司副总经理易建业、倍睿软件（上海）有限公司功能安全产品总监戴兵和上海同星智能科技有限公司CMO罗伟光从不同角度对如何加快软件国产化步伐、提高自主可控能力等话题进行深度探讨。据悉，本场论坛由中国汽车工业协会软件分会执行副秘书长尤强主持。

软件创新，为汽车赋智；软件应用，为企业赋值；软件融通，为产业赋能。2023中国汽车软件大会，强调政产学研用金高水平联动、生态共建合作共赢，协同推进智能网联汽车创新和发展。在当日傍晚，2023中国汽车软件大会落下帷幕，大会期间发布的重磅成果和业内嘉宾分享的重要见解，将持续在中国汽车软件推进“强魂”行动的进程中发挥重要作用。

(责编：曹淼、杨迪)

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