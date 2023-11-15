原标题：2023亚洲教育论坛年会青少年心理健康分论坛在蓉举办

今年5月，《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2025年）》印发，标准着加强学生心理健康工作上升为一项国家战略。为积极落实《行动计划》，营造促进青少年心理健康发展的环境，借2023亚洲教育论坛年会在蓉召开契机，11月12日，由亚洲教育论坛主办、中国生命关怀协会社会心理服务专业委员会协办、大儒心理承办的2023亚洲教育论坛年会青少年心理健康分论坛在成都举办。

本次论坛邀请教育、医疗、心理、公益、政府顶流专家学者、社会各界代表，聚焦积极落实学生心理健康国家战略——“如何让青少年更加快乐幸福？”主题，破圈交流、共同探讨如何通过有效的行动，促进青少年学生心理健康发展。

青少年心理健康问题严峻 专家建议协同联动破题

此前，教育部体育卫生与艺术教育司负责人在介绍《行动计划》出台背景时提到，近年来，心理健康问题逐步成为世界各国普遍面临的社会性难题，我国同样也不例外，这些心理健康问题已逐渐从成人、职业群体扩展延伸至大中小学生群体，并呈现“低龄化”发展趋势，加强青少年心理健康教育已成为当前全社会的共识。

面对青少年心理健康方面的问题，我们应该怎么办？在论坛主旨演讲环节，与会专家立足各自领域，从学校、家庭、社会等多角度，为构建协同联动的学生心理健康工作格局提出建议。

从青少年产生心理健康问题的根源上来讲，中国生命关怀协会社会心理服务工作委员会主任委员、大儒心理创始人徐凯文认为，解决青少年的心理健康问题，首先要改变学习只讲竞争的观念，而应形成学习要讲互助友爱的新观念。同时，遵循学生成长成才规律，把解决学生心理问题与解决学生成才发展的实际问题相结合。

从学校和家庭层面来看，国务院发展研究中心研究员、第十四届全国政协委员李兰认为，家庭环境是青少年身心健康成长的关键。因此，她建议构建家庭发展政策体系，创造一个家庭建设的良好环境，最终来助推青少年的心理健康和全面发展；北京师范大学心理健康研究所所长边玉芳则提到，学校和家庭要协同育人，在对孩子的教育中，学校和家庭要各司其职，要注重学习的过程和体验，把丰富多彩的童年生活还给孩子。

而从社会层面来说，首都医科大学附属北京安定医院儿童精神医学首席专家郑毅则从医学角度建议要加强心理健康知识科普；深圳市恒晖公益基金会创始人陈行甲讲述了公益慈善组织在促进儿童心理健康工作中的积极作用；全国社会心理服务体系建设专家闫洪丰了强调社会心理服务体系对青少年心理健康的重要性。

如何扫除学生“心理雾霾” 社会各界同堂讨论建言献策

在圆桌讨论环节，与会专家、嘉宾围绕“成渝时刻：扫去心理雾霾——怎样使孩子们健康快乐成长？” “我们要为学生心理健康的国家战略做什么？”两大话题各抒己见，分享了各自的观点。

石室联合中学党委副书记、校长王军先生认为，造成心理健康问题最根本的原因是教育方式不当，他建议要家长不仅要关注孩子的成绩，还要关注学生的兴趣爱好。同时，学校要开设个性化课程和开展丰富多彩的活动，让学生在课程和活动中充分发挥兴趣特长，让他们的个性得到张扬。

讨论孩子的问题，孩子当然最有发言权。石室联合中学的毛莞听认为，宽松的正能量的社会环境，轻松的允许百花齐放的活泼的校园环境，还有不焦虑的、温暖的家庭环境，在这样的环境下，孩子们就会感到很快乐。

亚洲教育论坛副秘书长，中国父母成长学院创始发起人李晓云认为，应该高度重视，全面科学启动生命教育，让每个孩子从小懂得生命的起源、来源、生命可贵以及生命未来的意义和价值。

芸间互动（成都）科技有限公司董事长兼CEO陈小兵提出，企业要充分运用现代技术，提供满足孩子心理健康需要的产品；北京尚善公益基金会理事长毛爱珍则呼吁大家要重视并保证孩子们进行积极体育运动，通过充分的运动来预防心理疾病的发生。

四大行动汇聚多元力量 携手共促青少年心理健康

本次论坛的一大亮点，是不仅有坐而论坛，更有起而行动。现场，发布了四大行动方案，旨在进一步呼吁社会各界加入到推进青少年心理健康的工作中来，为落实加强学生心理健康工作国家战略汇聚更多的力量。

第一大行动为“点亮者乡村教师成长计划”聚焦乡村，为乡村教师群体提供资源支持、职业技能提升与自我成长提供养成式培训，让乡村教师具备更好的心理健康状态，从而更好的守护乡村青少年心理健康。

第二大行动为中国生命关怀协会危机干预师注册标准，伦理标准制定工作；第三大行动为由大儒心理发起的构建城市学生心理健康与危机预防体系的安心工程。

这两大行动都聚焦学生心理健康问题的危机预防。徐凯文介绍，危机干预相当于医学中的急诊和急救手术，这就要求危机干预师有极高的专业能力。中国生命关怀协会社会心理服务工作委员会将制定相关的伦理标准和注册标准，培养更多有专业胜任力和符合职业伦理的危机干预专业工作者。同时，安心工程已在多所学校成功实施并取得了阶段性成效，接下来，将探索将安心工程从学校辐射至整个城市，实现让城市极端事件发生率降30-50%的目标。

青少年心理健康问题的产生原因复杂，因此要解决问题就需要多元力量，第四大行动应运而生。该行动由中国社会工作联合会发起的社会心理服务体系建设，旨在为基层公务员，社区、乡村医生，社区干部等社会治理群体赋能心理科学与技能，促进社会和谐发展。

《行动计划》中提到，要完善学校、家庭、社会和相关部门协同联动的学生心理健康工作格局。中国生命关怀协会副理事长兼秘书长杨威表示，下一步，中国生命关怀协会社会心理服务工作委员会将在加强与相关社会组织和协会其他分支机构之间的相互协作的同时，加强与国际社会心理健康领域的合作交流，发挥平台和桥梁作用，与家庭、学校、社会各界共同携手，有组织、有计划开展多层次青少年心理健康问题学术交流研讨和社会宣传教育实践，健全完善工作机制，推动形成全社会青少年学生心理健康工作的合力。(刘畅)

(责编：曹淼、杨迪)

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