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前三季度北京规模以上文化产业收入增长 税惠政策加速赋能

人民网记者 车柯蒙
2023年11月15日14:43 | 来源：人民网
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当前，北京持续推进文化产业发展。越来越多的文化产品、文化服务与文化消费为市民带来全新的文化体验。

北京市统计局11月1日发布的数据显示，2023年1至3季度，北京全市规模以上文化及相关产业法人单位实现收入合计14641.4亿元，同比增长13.8%。其中，规模以上文化企业实现营业收入14337.1亿元，同比增长14.3%。

北京市文化产业发展呈现出强大韧性和良好态势的背后，离不开税收力量的赋能。记者了解到，在北京，税务部门多措并举确保文化企业税收政策落实到位，积极扶持首都文化产业健康发展。与此同时，以优质高效服务打造良好营商环境，助力文化企业蓬勃发展。

能够满足数万人需求的美术馆和书坊、《长津湖》《你好，李焕英》等近年来高口碑高票房电影的联合投资出品方、三座合计近3000平米的演播大厅……在北京市朝阳区通惠河沿岸的国家文化产业创新实验区，东亿传媒产业园内文化气息正足。 据悉，东亿传媒产业园内近半数为文化类企业，数量达到92家，小微企业占比超过6成。在日常的运营过程中，除了做好公共资源调配供给等基础工作外，园区管理方与税务等部门建立良好的沟通机制，定期为入驻企业提供专场政策宣讲和交流服务。

“‘六税两费’减半等政策切实降低了小微企业日常的运营成本，帮助企业投入更多精力财力聚焦主业谋求更大发展。近期国家推出的个税专项附加扣除额度提高，文化行业员工中青年占比较大，新的政策减轻了个人负担，得到了园区入驻企业员工的热情响应。” 东亿传媒产业园财务总监梁丽说。

国家税务总局北京市朝阳区税务局高碑店税务所副所长田蔓告诉记者，高碑店地区中小型文化企业较为密集，为此，该所开展了关于“六税两费”以及其他中小文化企业急需的政策宣讲活动，并通过入户、给企业发放专属信封、派发宣传资料等方式，确保第一时间把优惠政策送到企业手中。

在北京金漆镶嵌艺术博物馆内，一排排金漆镶嵌彩绘、刻灰等传世佳品、民族特色漆器映入游客们的眼帘，引得大量游客驻足观赏。

据了解，北京金漆镶嵌工艺，被北京工艺美术界誉为“燕京八绝”之一，堪称“民族瑰宝”。北京金漆镶嵌艺术博物馆共收藏展示金漆镶嵌工具、图纸和雕填、彩绘、镶嵌、刻灰等多种工艺门类的传世佳品、当代工艺美术大师艺术精品、民族特色漆器以及国礼作品300余件（套），是非物质文化遗产“活态传承”的代表。

“作为文化类企业，石景山税务部门给予了极大的支持助力，税收干部一对一辅导我们享受最新的优惠政策。2023年1月以来，我公司陆续享受一系列税收优惠政策，我们将税惠红利用于展馆建设、展品保护等方面。”国家级非物质文化遗产项目金漆镶嵌髹饰技艺代表性传承人柏群表示。

(责编：乔业琼、吕骞)
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