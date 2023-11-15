人民网北京11月15日电（记者杜燕飞）中国海油14日发布消息，我国渤海首个千亿立方米大气田——渤中19-6气田Ⅰ期开发项目成功投产，标志着我国海上深层复杂潜山油气藏开发迈入新阶段，可以为京津冀及环渤海地区提供更稳定可靠的清洁能源供应。

据介绍，渤中19-6气田位于渤海中部海域，区域平均水深约20米，目前已探明天然气地质储量超2000亿立方米、探明凝析油地质储量超2亿立方米，是我国东部第一个大型、整装的千亿立方米大气田。该项目主要生产设施包括新建1座中心处理平台、3座无人井口平台和1座天然气处理终端，计划投产开发井65口，高峰日产油气超5000吨油当量。

据中国海油天津分公司总经理阎洪涛介绍，凝析气是石油在高温高压条件下溶解在天然气中形成的混合物，一旦开采，又会因为外部条件改变逆凝结为轻质油，对气田的开发生产带来挑战。渤中19-6气田的凝析气埋藏在深度超5000米的潜山储层，储层裂缝像蜘蛛网一样密集交织，气藏分布广阔但类型复杂，油气开发面对的地层比铜金属还要硬，设计超过6000米的超深井多达17口，井下最高温度达到204摄氏度。

“渤中19-6气田Ⅰ期开发项目完全由我国自主设计、建造、安装及生产运营，可实现超高压循环注气、油气综合处理、绿色岸电、中控远程操控等先进功能，多项技术突破填补了国内海上油气田开发技术空白。”阎洪涛表示，作为国家天然气产供储销体系建设重点项目，该项目的正式投产，对后续深层油田的安全高效开发具有实践意义，将为渤海油田2025年实现上产4000万吨目标提供重要保障。