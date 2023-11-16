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“蓝色引擎”韧性彰显 我国海洋经济稳步迈向深蓝

王绍绍
2023年11月16日09:14 | 来源：人民网
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近年来，我国着力促进海洋经济高质量发展，海洋产业体系建设成效明显，海洋资源集约节约利用水平逐步提高，海洋经济发展空间布局持续优化。

近日，中国海洋发展研究会和国家海洋信息中心发布《2023中国海洋发展指数报告》（下称《报告》），《报告》显示，2022年中国海洋发展指数为120.6，比上年增长2.5%，海洋发展稳中提质。

我国海洋发展科技创新能力持续增强。《报告》显示，2022年科技创新指数为124.2，比上年增长2.0%。2022年，重点监测的海洋科研机构人均研发投入有所下降，比上年下降近10万元，但人才队伍规模逐渐壮大，研发人员比上年增长7.0%。海洋科技创新成果不断涌现，每万名海洋研发人员发表海洋科技论文数和专利授权数分别比上年增长2.0%和2.8%。

当前，我国智慧海洋的步伐逐步加快，越来越多的新设备、新技术推动海洋传统行业数字化、智能化升级，挖掘智慧海洋产业新赛道潜力。

浙江省舟山市推进数字经济和海洋经济深度融合，实施数字经济创新提质“一号发展工程”和“415X”先进制造业集群建设，大力推进企业向着“智能化、数字化、高端化”方向深耕。

国家海洋信息中心主任石绥祥表示，当前，我国已进入高质量发展新阶段，海洋信息化发展正处于网络强国、数字中国、海洋强国建设的多重战略机遇期，海洋信息技术步入大有作为的新发展征程，我们要积极推动海洋数据要素增值服务，大力创新智慧海洋应用深度融合，加快推动海洋经济高质量发展。

依海而生，向海而兴。

福建省厦门市在蓝色经济领域持续发力，蓝色“掘金”浪潮加速涌动。数据显示，2022年，厦门海洋GDP达2322亿元，占全市GDP比重29.77%，海洋经济已成为厦门市经济全面提速的重要引擎之一。

“近些年，我国海洋信息工作取得了很大进步，海洋信息中心作为海洋工作的国家队，持续推进海洋信息的数字化、网络化和智能化进程，信息应用服务能力持续增强，对海洋事业发展起到了重要支撑。”自然资源部海洋战略规划与经济司海洋规划处处长庞冲建议，相关部门应创新持续建设智慧海洋，助推海洋经济高质量发展迈向新台阶。

广东省湛江市徐闻县依托现有的资源条件、渔业基础，创新谋划建设“数字化海洋牧场科研基地综合体项目”，致力于打造渔业养殖、智慧渔业、休闲渔业、科技研发、科普教育、休闲娱乐等功能有机结合的集成统一平台，探索“蓝色粮仓+蓝色科研+蓝色文旅”的“海洋牧场+”发展新模式。

我国海洋科技创新能力持续提高，一批海洋关键核心技术取得突破，海洋产业融合发展成效显著，数字化、绿色化转型加快。海上风电无淡化海水原位直接电解制氢技术海上中试成功，具有自主知识产权的半潜式海上漂浮式光伏发电平台交付并稳定运行，我国自主研发海洋一类新药“注射用BG136”正式启动临床试验，海洋预报芯片“妈祖·海浪”投入业务应用。

随着海洋领域预期恢复和信心增强，海洋产业转型升级稳步推进，新动能持续成长壮大，海洋经济发展稳中提质，韧性与活力持续彰显。“未来应积极推动海洋数据要素增值服务，大力创新智慧海洋应用深度融合，加快推动海洋经济高质量发展。”石绥祥说。（陈静仪对本文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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