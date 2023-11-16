人民网北京11月16日电 （记者李栋）初冬时节，河南省安阳市内黄县田间种植的娃娃菜、红薯等作物进入采收销售旺季，田间地头一片繁忙景象。

近日，当地农民抢抓晴好天气，迎接冬收农忙季，白雪点缀下的沃野与丰收的喜悦碰撞出独特的风景。