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瞄准品牌高端化 中国新能源汽车加速技术融合

2023年11月17日20:54 | 来源：人民网
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人民网北京11月17日电（焦磊）在电动化、智能化、网联化融合发展的大背景下，自主品牌新能源汽车已成为推动产业高质量发展的中坚力量。今年7月，中国新能源汽车第2000万辆下线，标志着中国新能源汽车迈入规模化、全球化的高质量发展新阶段。同时，传统燃油车向新能源汽车市场的转变增速明显提升。

今年9月的慕尼黑车展上，近50家中国企业参展，数量为上一届两倍，主力新能源车企悉数参展。业内分析认为，中国新能源汽车快速崛起，正改变国际汽车市场格局，逐渐打破国外对高端车型的垄断地位。

日前，高合汽车与上海科技大学、上海联和投资有限公司、上海联和力世纪有限公司在上海分别签署战略协议，基于各方在各自领域的战略资源和核心竞争力，推动跨产业领域的科研成果和前沿技术融合。

高合汽车创始人董事长兼CEO丁磊介绍，未来要推动中国新能源汽车行业高质量发展，行业要从三个方面突破：一是要把前期培育出来的市场优势，转化为产业和技术优势；二是实现核心科技自立自强，继续扩大创新优势和核心技术；三是继续扩大开放，构建新型的全球产业链体系。

(责编：乔业琼、吕骞)
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