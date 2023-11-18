原标题：青岛科技大学1.1亿元科技转化项目落地枣庄

科技日报青岛11月17日电 17日，青岛科技大学与山东省枣庄市举行校地融合重点项目集中签约大会，青岛科技大学1.1亿元科技转化项目签约落地枣庄。

会上，青岛科技大学与枣庄矿业（集团）有限责任公司签订框架合作协议。根据协议，双方共建山东橡胶产业创新研究院。该研究院面向枣庄市橡胶产业发展需求，聚焦产业重大科学问题和产业技术难题开展攻关，推动橡胶新材料开发、轮胎智能装备研发、高性能轮胎设计开发、航空航天制品材料及加工装备研发等工作，促进科研成果在枣庄的转移转化，引导该市橡胶板块向高端橡胶产业链发展。

现场，青岛科技大学还与山东精工电子科技有限公司、枣庄盛世机械科技有限公司等签约，推动校企融合、协同创新。签约仪式后，山东橡胶产业创新研究院正式揭牌。

在项目路演环节，青岛科技大学教授团队围绕高端装备制造方向、化工过程强化方向、新一代信息技术方向等进行了推介，为科研项目在枣庄寻找“婆家”。

据了解，青岛科技大学化工、材料学科与枣庄市产业版图高度契合，双方具有良好的合作基础。自今年初青岛科技大学枣庄融合创新发展中心建成运行以来，双方在推进产业创新研究院建设、重大科技项目联合申报、毕业生人才招聘、党建共建合作等方面开展了系列探索与实践。

“学校将以此次签约为契机，擦亮‘中国橡胶工业黄埔’品牌，进一步发挥学校轮胎先进装备与关键材料国家工程中心作为橡胶领域唯一国家级平台的作用，赋能全国橡胶行业转型高质量发展，让更多科技成果在枣庄转化。”青岛科技大学校长陈克正说。（记者宋迎迎 通讯员李鲲鹏 刘奕辰）

(责编：王连香、杨迪)

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