人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

青岛科技大学1.1亿元科技转化项目落地枣庄

2023年11月18日09:27 | 来源：科技日报
小字号

原标题：青岛科技大学1.1亿元科技转化项目落地枣庄

　　科技日报青岛11月17日电 17日，青岛科技大学与山东省枣庄市举行校地融合重点项目集中签约大会，青岛科技大学1.1亿元科技转化项目签约落地枣庄。

　　会上，青岛科技大学与枣庄矿业（集团）有限责任公司签订框架合作协议。根据协议，双方共建山东橡胶产业创新研究院。该研究院面向枣庄市橡胶产业发展需求，聚焦产业重大科学问题和产业技术难题开展攻关，推动橡胶新材料开发、轮胎智能装备研发、高性能轮胎设计开发、航空航天制品材料及加工装备研发等工作，促进科研成果在枣庄的转移转化，引导该市橡胶板块向高端橡胶产业链发展。

　　现场，青岛科技大学还与山东精工电子科技有限公司、枣庄盛世机械科技有限公司等签约，推动校企融合、协同创新。签约仪式后，山东橡胶产业创新研究院正式揭牌。

　　在项目路演环节，青岛科技大学教授团队围绕高端装备制造方向、化工过程强化方向、新一代信息技术方向等进行了推介，为科研项目在枣庄寻找“婆家”。

　　据了解，青岛科技大学化工、材料学科与枣庄市产业版图高度契合，双方具有良好的合作基础。自今年初青岛科技大学枣庄融合创新发展中心建成运行以来，双方在推进产业创新研究院建设、重大科技项目联合申报、毕业生人才招聘、党建共建合作等方面开展了系列探索与实践。

　　“学校将以此次签约为契机，擦亮‘中国橡胶工业黄埔’品牌，进一步发挥学校轮胎先进装备与关键材料国家工程中心作为橡胶领域唯一国家级平台的作用，赋能全国橡胶行业转型高质量发展，让更多科技成果在枣庄转化。”青岛科技大学校长陈克正说。（记者宋迎迎 通讯员李鲲鹏 刘奕辰）

(责编：王连香、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
崎路变通途 “四好农村路”打通发展“大动脉”
　　走进陕西省洛川县阿寺村村民李榜民的果园，矮化密植苹果树上挂满了圆润通红的“秦脆”。“果子现在还在树上，中午就在路上了，晚上可能就到了客户的餐桌上。…
金融监管部门：对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷
　　人民网北京11月18日电 （黄盛）据中国人民银行、证监会消息，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会，研究近期房地产金融、信贷投放、融资平台债务风险化解等重点工作。会议要求，各金融机构要深入贯彻落实中央金融工作会议部署，坚持“两个毫不动摇”，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部