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自主知识产权地球系统模式发布

2023年11月18日09:27 | 来源：科技日报
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原标题：自主知识产权地球系统模式发布

科技日报北京11月17日电 第一届地球系统数值模拟科学大会暨中国科学院地球系统模式CAS-ESM2.0开源发布会17日在北京召开。会上，中国科学院大气物理研究所发布了我国首个具有自主知识产权的地球系统模式CAS-ESM2.0，并宣布释放其源代码。这标志着我国地球系统模式的发展步入协同开发、合作共赢的崭新阶段。

作为我国首个具有自主知识产权的“完整”地球系统模式，CAS-ESM2.0是国家重大科技基础设施“地球系统数值模拟装置”的核心软件组成部分，拥有总计约270万行地球系统模拟程序代码，被称为地球系统科学研究的实验室。

CAS-ESM2.0包含完整的气候系统和生态环境系统分量，集成了大气环流、海洋环流、陆面过程、海冰、气溶胶和大气化学、植被动力学、陆地生物地球化学和海洋生物地球化学等8个分系统模式，通过耦合器来实现地球各圈层间物质、能量的交换。

基于这套模式系统完整的“数值模拟”，CAS-ESM2.0可用于探索和理解气候与环境演变规律，研究多圈层相互作用机理，预测未来地球系统变化，为防灾减灾及制定未来气候变化应对的国家战略等重大需求提供决策依据和科技支撑。

CAS-ESM2.0代码开源，为地球系统科学的研究提供了一个协同开发的实验平台，一方面为相关学科的科研人员提供功能强大的模拟工具，既能满足前沿科学问题的研究需求，提升地球科学及相关学科领域的研究水平，又能全面支撑国家或地区的天气—气候—环境预测，满足防灾减灾、生态环境治理等重大需求；另一方面还能吸引国内外优秀人才协同开发，不断迭代创新，推动我国地球系统模式步入国际前列，引领地球系统前沿科学问题的研究，为国家在相关领域制定政策规划提供更为科学高效的支撑。 （记者陆成宽）

(责编：王连香、杨迪)
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