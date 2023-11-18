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中国平煤神马集团平宝公司获评“2023年煤炭行业标杆煤矿”

张海涛 王冰珂
2023年11月18日10:20 | 来源：河南日报客户端
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原标题：全省唯一！平宝公司获评2023年煤炭行业标杆煤矿

11月15日，记者从中国平煤神马集团平宝公司获悉，经过中国煤炭工业协会层层筛选，该公司荣获“煤炭行业标杆煤矿”称号。同时，“首山一矿基于坚硬复合岩层平宝号TBM安全高效快掘技术及工程”获评示范案例。

今年以来，该公司牢牢把握“六个坚定”，围绕“六高一强”，以“六个一流”为目标，对标国内外先进企业，着重在精细化管理、数智赋能、基层党建等方面持续发力，持续提升公司整体管理水平，实现了安全高效有新提升、经营质效有新突破、改革创新有新进展、党的建设有新加强。

该公司党委书记、董事长郭明生介绍，作为集团煤炭板块安全高效排头兵，该公司锚定建设国内一流现代化标杆企业目标，发扬“首创精神”，全面实施创新驱动战略，大力推进“智慧矿山”建设，建成了国家首批智能化示范煤矿，创造了5G通信技术在煤矿井下应用的河南第一。

在此基础上，该公司把“双碳”贯穿企业高质量发展全过程，大力推进矿井瓦斯治理和综合利用专业化、规模化，使瓦斯抽采率和抽采利用率均突破90%，瞄准智能化采煤3.0模式创新、大埋深大采高切顶留巷技术应用、膏体充填式工艺试验等进行攻关，将煤矿高质量发展推向新的高度。

与此同时，该公司按照高质量发展内涵要求，把自身工作放在“建设世界一流企业”中谋划推进，深入实施安全保效、改革创效、降本增效、提质提效、创新创效，持续推动企业经营管理稳中向好，努力将成本控制在298.78元/吨以内，力争全年管理创效1亿元以上。

该公司还聚焦“精”字发力，打造改革创效一流企业。该公司创新人力资源管理模式，坚持“因事设岗、以编定岗、一岗多责、精简高效”的原则，探索设置复合型岗位，动态核定、合并岗位，使人力资源更加优化；全面实施内部市场化管理，建立“以工分为基础，以计件为抓手，以零星杂活、单项工程计价竞争、无量可计岗位包岗、计时浮动为补充的内部市场化工资分配体系，激发职工工作积极性。

“我们将坚持用全面、辩证、长远的眼光去审视，明确面临的挑战有哪些、竟进的基础在哪里、当前的机遇怎么抢，聚焦集团党政提出的新要求，自抬标杆、加压奋进，全面建设世界一流现代化矿井，以高质量发展的新业绩，为集团创建世界一流企业作出新的更大贡献。”郭明生说。（记者 张海涛 王冰珂）

(责编：董童、吕骞)
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