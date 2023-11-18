人民网广州11月18日电 （方经纶）11月17日，第二十一届广州国际车展（以下简称“广州车展”）开幕。作为今年最后一个重磅车展，被视为“中国汽车市场发展风向标”的广州车展，今年在首发新车数量、展车数量均较去年有明显提升。

近年来，中国汽车市场正在发生一场重要的变革，新能源、新材料、人工智能、大数据等新技术的突破与应用，推动汽车产业向“电动化、智能化、共享化”转型发展，汽车产品正从交通工具转变为大型移动智能终端、储能单元和数字空间。

广汽丰田携系列新品亮相广州车展。（受访者供图）

在本届广州车展上，广汽丰田发布了全新新能源品牌铂智，铂智品牌旗下首款产品铂智4X越级上市，2款纯电概念车同步展出。此外，广汽丰田还带来了即将上市的第九代凯美瑞。

据广汽丰田相关负责人介绍，在消费者普遍关注的续航充电方面，铂智4X不仅续航水平接近燃油车，还大幅提升了充电速度。未来，铂智品牌将导入更多、更新、更先进的汽车电动化和智能化技术，例如像动力性能更好的电驱技术、空气悬架、准L3级自动驾驶功能、第二代激光雷达、智驾领航、个性化人机交互等等。同时，铂智未来3年将推出2款全新纯电车型，为消费者提供丰富的纯电动体验选择。而第九代凯美瑞，同样在混动化和智能化上做足功夫。第九代凯美瑞实现了全面混动化，首次推出2.0LHEV，同时全面升级车机、芯片等智能装备，将搭载Toyota Space智能座舱、Toyota Connect智能互联以及T-Pilot智能驾驶辅助系统，智能化水平将有明显提升。

广汽丰田展台展出第九代凯美瑞。（受访者供图）

当前，中国不仅拥有庞大的汽车消费市场，还拥有强大的技术创新动力源，这对于汽车企业提出了更高要求。

要在不断更新的中国汽车市场延续、保持优势，作为合资车企该如何做？重塑智能电动车时代的供应链体系、提升企业决策效率、应对快速变化的市场、加速本地研发、满足中国消费者需求……这一项又一项工作，是广汽丰田的“必答题”。

“留量比流量更重要，价值比估值更实在，不走捷径，就是最好的捷径。”广汽丰田执行副总经理文大力认为，在当前环境下，合资车企虽遇挑战但仍有优势。为了应对这些挑战，广汽丰田将深度融合股东双方的优势资源，从过往单向输出“拿来主义”的合资1.0时代，迭代到双向赋能“融合共创”的合资2.0时代，构建高水平开放合作的新合资体系。与此同时，广汽丰田将不断借助中国技术红利、中国市场红利，实现“全球车，中国造”到“中国创，领全球”的转变，融合全球标准与卓越品质，打造更懂中国的新合资车，提供崭新的“中国方案”。

为此，广汽丰田将开展更彻底的智电转型变革，从品牌、技术、产品等全维度重构新能源竞争力，实现电动化和智能化“双进阶”。广汽丰田方面表示，公司将践行长期主义，始终保持对市场的敬畏之心，立足中国市场，与中国需求同频，为中国区域经济和社会可持续发展贡献更多力量。

(责编：王仁宏、李源)

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