人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

广汽丰田加速转型：致力打造更懂中国的新合资车

2023年11月18日13:42 | 来源：人民网
小字号

人民网广州11月18日电 （方经纶）11月17日，第二十一届广州国际车展（以下简称“广州车展”）开幕。作为今年最后一个重磅车展，被视为“中国汽车市场发展风向标”的广州车展，今年在首发新车数量、展车数量均较去年有明显提升。

近年来，中国汽车市场正在发生一场重要的变革，新能源、新材料、人工智能、大数据等新技术的突破与应用，推动汽车产业向“电动化、智能化、共享化”转型发展，汽车产品正从交通工具转变为大型移动智能终端、储能单元和数字空间。

广汽丰田携系列新品亮相广州车展。（受访者供图）

广汽丰田携系列新品亮相广州车展。（受访者供图）

在本届广州车展上，广汽丰田发布了全新新能源品牌铂智，铂智品牌旗下首款产品铂智4X越级上市，2款纯电概念车同步展出。此外，广汽丰田还带来了即将上市的第九代凯美瑞。

据广汽丰田相关负责人介绍，在消费者普遍关注的续航充电方面，铂智4X不仅续航水平接近燃油车，还大幅提升了充电速度。未来，铂智品牌将导入更多、更新、更先进的汽车电动化和智能化技术，例如像动力性能更好的电驱技术、空气悬架、准L3级自动驾驶功能、第二代激光雷达、智驾领航、个性化人机交互等等。同时，铂智未来3年将推出2款全新纯电车型，为消费者提供丰富的纯电动体验选择。而第九代凯美瑞，同样在混动化和智能化上做足功夫。第九代凯美瑞实现了全面混动化，首次推出2.0LHEV，同时全面升级车机、芯片等智能装备，将搭载Toyota Space智能座舱、Toyota Connect智能互联以及T-Pilot智能驾驶辅助系统，智能化水平将有明显提升。

广汽丰田展台展出第九代凯美瑞。（受访者供图）

广汽丰田展台展出第九代凯美瑞。（受访者供图）

当前，中国不仅拥有庞大的汽车消费市场，还拥有强大的技术创新动力源，这对于汽车企业提出了更高要求。

要在不断更新的中国汽车市场延续、保持优势，作为合资车企该如何做？重塑智能电动车时代的供应链体系、提升企业决策效率、应对快速变化的市场、加速本地研发、满足中国消费者需求……这一项又一项工作，是广汽丰田的“必答题”。

“留量比流量更重要，价值比估值更实在，不走捷径，就是最好的捷径。”广汽丰田执行副总经理文大力认为，在当前环境下，合资车企虽遇挑战但仍有优势。为了应对这些挑战，广汽丰田将深度融合股东双方的优势资源，从过往单向输出“拿来主义”的合资1.0时代，迭代到双向赋能“融合共创”的合资2.0时代，构建高水平开放合作的新合资体系。与此同时，广汽丰田将不断借助中国技术红利、中国市场红利，实现“全球车，中国造”到“中国创，领全球”的转变，融合全球标准与卓越品质，打造更懂中国的新合资车，提供崭新的“中国方案”。

为此，广汽丰田将开展更彻底的智电转型变革，从品牌、技术、产品等全维度重构新能源竞争力，实现电动化和智能化“双进阶”。广汽丰田方面表示，公司将践行长期主义，始终保持对市场的敬畏之心，立足中国市场，与中国需求同频，为中国区域经济和社会可持续发展贡献更多力量。

(责编：王仁宏、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
崎路变通途 “四好农村路”打通发展“大动脉”
　　走进陕西省洛川县阿寺村村民李榜民的果园，矮化密植苹果树上挂满了圆润通红的“秦脆”。“果子现在还在树上，中午就在路上了，晚上可能就到了客户的餐桌上。…
金融监管部门：对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷
　　人民网北京11月18日电 （黄盛）据中国人民银行、证监会消息，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会，研究近期房地产金融、信贷投放、融资平台债务风险化解等重点工作。会议要求，各金融机构要深入贯彻落实中央金融工作会议部署，坚持“两个毫不动摇”，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部