原标题：吴泳铭上任CEO首次披露战略大图，明确阿里未来定位和发展方向

11月16日晚，吴泳铭首次作为阿里巴巴集团CEO参加季度财报分析师电话会，详细介绍了阿里的未来方向、重要优先级和实施路径，并正式宣布第一批战略创新级业务。这也是吴泳铭9月10日正式履新阿里集团CEO后，首次全面阐释阿里巴巴新发展阶段的战略大图。

吴泳铭表示，未来推动行业发展的动力将是以AI为代表的科技驱动力，阿里面向未来将有三个重要优先级方向：技术驱动的互联网平台业务，AI驱动的科技业务，全球化的商业网络。阿里将保持创业心态，更坚决地投入，更果断地取舍，以更灵活的治理机制，抓住AI科技变革带来的全新机会，创造更多客户价值。

“优先级”是吴泳铭当晚最频繁提到的关键词。在明确集团变革举措的基础上，吴泳铭完整介绍了各业务集团的发展策略和优先级。淘宝天猫以“用户为先”，坚持消费分级与价格力策略；阿里云将坚持“AI驱动、公共云优先”，以AI+云计算双轮驱动发展。他还公布了阿里第一批战略级创新业务——1688，闲鱼，钉钉，夸克。

“今天的阿里面对着快速发展的新技术和市场的新变化、新期待。无论过去的商业模式有多成功，都必须翻篇归零，唤醒重新创业的心态”，吴泳铭说，“阿里巴巴正开启一段崭新的创业历程，并为全力投入科技变革做好了充分准备。”

坚决取舍，以三方面举措变革阿里、面向未来

飞速发展的科技正在深刻重构所有产品、所有行业和所有生活场景。经过24年发展，阿里巴巴已经成为一个横跨电商、云计算等核心业务及众多创新业务的集团，该如何选择战略重点、把握时代机遇？吴泳铭给出了他的解法——用三大关键举措变革阿里、面向未来。

接下来，阿里巴巴将建立高度灵活、快速决策的治理机制与激励体系，未来各业务线均以独立业务单元为单位，更加独立自主面向市场。

阿里将梳理既有业务的战略优先级，定义核心业务与非核心业务。对于核心业务，将保持长期专注力和高强度投入，确保产品始终紧跟用户需求去迭代进化，保持长期生命力和竞争力；对于非核心业务，则将通过多种资本化方式，尽快实现资产价值。

阿里还将更好发挥战略孵化功能，面向未来作坚决的战略投入。吴泳铭强调，对符合用户需求和AI驱动变革趋势的业务，将作为第一优先级重点投入；对于面向未来的革新型产品，将秉持长期主义坚决投资，并以三年为评估检验周期，为阿里培育面向未来的新业务与新动能。

淘宝天猫进一步明确业务优先级——用户为先

在面向未来三年的战略周期中，淘宝天猫将进一步明确业务优先级——用户为先。

围绕用户为先，淘宝有三个坚持：坚持做“万能的淘宝”，坚持消费分级与价格力策略，坚持对产品的用户价值取舍。

淘宝的“万能”，在于为用户提供海量丰富的商品和服务供给。吴泳铭说：“我们要坚定地做综合性平台，满足最大消费者群体的多层次需求。这是淘宝天猫在今天的竞争格局下保持增长的选择。”

淘宝将执行一个APP内多层次市场策略和价格力策略。吴泳铭认为，淘宝作为一个超级APP，有能力容纳从品牌到白牌的多个商品分层以及多重价值主张，通过AI技术和运营模式的迭代，将淘宝打造为一个包容多元化市场的消费APP，并将价格力作为贯穿各层次商品的核心策略。

吴泳铭还强调，淘宝将坚持互联网消费平台的定位，“并不将自己定位成零售公司”。作为消费平台，用户购买频次将优先于GMV成为最关键目标，“购买频次最直接反映了用户对消费平台的认可度”。

阿里云坚持AI驱动、公共云优先

云智能集团将实施AI驱动、公共云优先战略，并加大对AI相关软硬件领域的技术投资。通过“云+AI”，支持各行各业智能化转型，创造更巨大的时代增量机会。

吴泳铭判断，计算范式正在发生根本性变化，世界处于传统计算向AI计算中心地位切换的技术拐点。未来，阿里云将坚持做好两件事：一是打造“AI时代最开放的云”，为全行业提供稳定高效的AI基础设施；二是创建开放繁荣的AI生态。

吴泳铭还表示，将对阿里云所有产品和业务模式作取舍, 减少项目制销售订单，加大公共云核心产品投入。“坚持公共云优先，能够让我们在未来收获规模效应和技术红利。”

此外，吴泳铭表示，阿里巴巴集团将在阿里云的战略方向上保持长期坚决投入，同时云智能集团仍会继续保持独立公司运作，采取董事会授权的CEO负责制。

科技革命带动产品创新，公布第一批战略级创新业务

阿里巴巴曾表示，将持续投入、孵化面向未来的战略级创新业务。在分析师电话会上，吴泳铭首次披露了遴选标准：具备足够巨大的市场空间，具备独特的市场定位，符合用户需求趋势和集团“AI驱动”战略，并公布了第一批战略级创新业务——1688，闲鱼，钉钉，夸克。

吴泳铭说，1688是阿里历史最悠久的业务，服务了中国制造业的主流厂商，具备二次创业的坚实基础和巨大潜力，有望从B2B业务延展到中小企业和消费者采购，同时具备支持跨境交易的服务能力。闲鱼将是承载年轻消费者爱好和乐趣的生活方式平台。

钉钉和夸克因为AI时代的到来，获得前所未有的想象力。“每个人和企业都将具备个性化的智能助理，而钉钉有望成为最好的AI智能助理平台。大模型时代，面向年轻人，夸克有巨大机会创造出革新性搜索产品。”

上述战略级创新业务，组织上将作为独立子公司运营，业务上将打破以往在集团内的定位限制，阿里以3-5年为周期持续投入。

“成功的科技公司必须具备穿越科技周期的能力”，吴泳铭说，任何产品都不存在长期的护城河。面向AI时代，阿里巴巴将坚决投身于科技革命和产品创新，创造孵化创新业务和科技产品，满足持续扩大的市场对产品和服务的新期待和新需求。

“我们具备足够领先的资源、强劲的现金流、灵活的治理机制和优秀人才的储备，相信可以激发现有业务迸发出新动能，也能创造出更多全新的发展机会。”吴泳铭说。

(责编：董童、杨迪)

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