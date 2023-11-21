原标题：莫干山家居从环保引领到低碳发展

11月19日，“中国林产工业‘双碳’战略倡议暨莫干山家居‘双碳’战略行动指南发布会”在北京召开。来自全国林产工业和家居产业的中坚力量齐聚一堂，共商行业“双碳”发展大计，并对莫干山家居在环保创新、绿色发展、“双碳”行动方面的探索和成绩给予了高度肯定。

实现“双碳”目标是经济由高速增长阶段转向绿色发展阶段最核心的议题。莫干山家居积极响应国家“双碳”战略，为这道时代必答题写下了答案。

集产学研成果于一体的《莫干山家居“双碳”战略行动指南》正式出炉。《莫干山家居“双碳”战略行动指南》中提出，在2028年力争实现二氧化碳排放达峰、2050年力争实现运营边界内碳中和；坚持“系统谋划统筹推进”“转型升级精准脱碳”“创新驱动数智赋能”3项基本原则，并细化10个具体行动任务。一个指导思想、两大战略目标、三项基本原则和十个具体行动任务，构成了莫干山家居“双碳”战略行动的“12310计划”。

国家林业和草原局防火司原司长、中国林产工业协会换届领导小组组长周鸿升表示，作为行业头部品牌，云峰莫干山贯彻新发展理念，构建新发展格局，此次“双碳”战略行动指南的发布，也必将推动中国家居行业向更加环保和可持续的方向发展。

中国林业科学研究院院长储富祥也在发言中强调，云峰莫干山在行业内率先发布“双碳”行动指南，是与行业共进的壮举。此次“双碳”行动指南的发布，也集合行业协会和优秀品牌的向心力，为建材行业高质量发展提供了强大的推动力。“双碳”战略行动指南将对家居行业工业装备的改造，打造绿色产业链以及可再生资源和绿色低碳制造等领域创造新的增长点。

中国工程院院士、中南林业科技大学校长吴义强在发言中强调，未来三年，我国将积极稳妥推进“双碳”工作，推进产业绿色低碳转型发展，倡导绿色生活方式。此次中国林产工业“双碳”战略倡议暨莫干山家居“双碳”战略行动指南的发布，将“双碳”战略有效落地实施，家居行业在实现“双碳”目标上将更进一步。

中国工程院院士、中国林业科学研究院林产化学工业研究所原所长蒋剑春提出，在“双碳”背景下技术创新是第一破解之道。对莫干山家居在环保科研领域持续28年不间断投入，并积极制定“双碳”计划给与了高度肯定。此次“双碳”战略行动指南的发布更是是对自身优势的充分发挥，将家居行业推动绿色低碳升级具有重要示范意义。

林产工业双碳战略倡议发布 推动减碳降碳高质量发展

“双碳”战略是家居行业未来发展的重要方向，也是行业为环境保护做出的庄重承诺。中国林产工业协会副会长、代秘书长陈天全介绍了协会的“双碳”工作部署情况并宣读“双碳”战略倡议，携手现场重量级嘉宾和领导共同见证这一历史性的时刻。

家居产业作为助力国家“双碳”战略目标达成的重要主体，林产工业协会向全行业发出“双碳”倡议书：一是全局谋划，制定“双碳”指南；二是建立机制，管理碳资产；三是全链降碳抵消，打造林产碳中和典范；四是节能降耗，资源循环利用；五是科研创新，绿色技术赋能；六是数智应用，全面提高效率。

围绕为莫干山家居为实现低碳、可持续发展所做出的努力，云峰莫干山副总经理唐远明在《莫干山家居从环保引领到低碳发展》主题演讲中，回顾了品牌28年从绿色低碳发展到低碳的宝贵经验。28年来，云峰莫干山从定义环保板材到引领最高环保标准，坚持初心不动摇，以科技创新为时代武器，不断推进中国林产工业的进步。

坚定高质量绿色转型，为行业发展“碳”路

莫干山家居在家居板材、地板、全屋定制、科技木等板块的“双碳”落地做了重要实践和探索。此次在业内率先发布“双碳”行动指南，将莫干山家居绿色低碳发展经验和科研成果毫无保留地分享给全行业，成为响应国家“双碳”战略的典范。

在论坛环节中，与会专家就《践行行业“双碳”责任，共同推动绿色低碳发展》主题进行了观点碰撞。国家发展与改革委员会农经司原副司长吴晓松认为，碳排放和经济发展并不是对立矛盾的关系，而是换了一个赛道，“双碳”目标可以通过更前沿的技术，撬动更大的产业发展机遇，塑造更高质量的经济和就业。中国林科院木材工业研究所副所长、中国林产工业协会副会长吕斌表示，木竹产品具有替代高碳产品的巨大潜力，积极、合理地利用木质原料发展绿色材料、绿色家具、绿色建筑、绿色能源等产业，是“双碳”目标实施过程中重要的策略和路径。欧美同学会北欧零碳委员会主任、北京碳中和委员会副秘书长李勇指出，“双碳”国家战略对家居行业带来的机遇和挑战。云峰莫干山总经理赵建忠认为，为消费者提供健康环保产品，勇担社会责任是莫干山家居义不容辞的责任。莫干山家居在技术创新、工艺创新、管理创新和文化创新方面，为行业的绿色低碳发展提供了诸多新的解题思路。

此外，莫干山家居与中国绿色碳汇基金会还进行了“碳汇林战略”签约仪式，双方将协力在国内布局碳中和林和碳汇林示范项目落地，推动企业“双碳”目标和ESG目标顺利达成，为企业全面绿色发展转型贡献力量，为国内的林产工业企业率先布局碳中和行动做出表率。

北京绿林认证有限公司为莫干山家居颁发了“双碳”管理证书。莫干山家居将成为绿色环保家居更有力的“碳”路者。

正如莫干山家居董事长顾水祥在论及低碳绿色发展时所强调的，国家战略就是云峰莫干山最大战略，时代需求就是云峰莫干山前进方向。28年筚路蓝缕，莫干山家居以远见卓识和坚实行动，成长为中国家居产业的佼佼者。在“双碳”战略这场深刻的变革中，莫干山家居有望交出全新的答卷。

(责编：董童、杨迪)

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