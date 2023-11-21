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首届国际白茶大会将在福鼎举办 助力白茶“走出去”

2023年11月21日13:50 | 来源：人民网
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首届国际白茶大会将于11月30日至12月1日在福建省福鼎市召开，大会将以“白茶之源福鼎，筑梦远航共赢”为主题，举办大会开幕式、“国际白茶发展”主旨演讲、茶乡之旅、“国际友人话白茶”圆桌会议等丰富的活动。

在11月20日举行的首届国际白茶大会媒体见面会上，中国食品土畜进出口商会副会长徐小虎介绍，首届国际白茶大会旨在巩固白茶产业比较优势，加强白茶国际宣传推广，助力我国茶叶出口新格局建设；进一步发掘白茶消费潜力，推进三产融合，助力乡村振兴，促进富民增收；整合全球行业资源，谋划标准化、品牌化、国际化发展战略；推动福鼎茶文旅融合发展、龙头企业建设、名优品牌出海，合力打造茶叶外贸优良示范窗口和国际茶乡靓丽名片。

福鼎市人大常委会主任、茶产业发展领导小组常务副组长蔡梅生介绍，白茶作为福鼎市的重要支柱产业之一，是农民增收致富的增长点。福鼎白茶占全国白茶产量30%以上，成为白茶行业标杆，带动了中国白茶市场的整体提升，使白茶从原来的小众茶类一跃成为茶界中的新星。首届国际白茶大会的举办，将推动白茶产业持续健康发展，拓宽与全球行业组织、中外茶企、茶人之间的合作交流渠道，加快福鼎白茶“走出去”的步伐。

中国食品土畜进出口商会副秘书长、茶叶专业委员会执行主任蔡军介绍，我们将通过打造国际白茶大会，讲好白茶故事，向国内外消费者宣传推广白茶的优异品质、文化品味和行业领先的发展业态，传播健康、时尚、快乐的饮茶消费理念，激发消费市场潜力。后续，将发挥商会国内外政企资源优势，拓展与重要国际行业组织、目标消费市场合作关系，搭建白茶品牌、产品推广平台，推动白茶走向世界。（亚兰）

(责编：曹淼、高雷)
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