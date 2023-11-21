人民网记者 李栋

产业兴旺是解决农村一切问题的前提。只有培育创新能力强、发展后劲足的全产业链条，才能充分释放乡村产业的巨大潜力，为乡村全面振兴提供更加坚实的支撑。

近日，在以“强化品牌引领，助推农业高质量发展”为主题的重庆市长寿区农业产业高质量发展研讨会暨“自然长寿”品牌推介活动上。农业农村部总农艺师曾衍德表示，当前，我国已进入高质量发展新阶段，推进长寿区农业高质量发展，要完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，锚定农业强国建设目标，创新思路，积极推进，加快推进长寿农业农村现代化，全面乡村振兴。

在曾衍德看来，农业高质量发展要从五个方面重点发力，第一，加快绿色转型，高质提效。第二，强化科技创新高效增值。第三，促进产业链条高端打造。第四，推动数字融农，高质赋农。第五，聚力强农富民，高位推进。

长寿区，位于重庆中心城区以东，地跨长江南北，紧邻两江新区，是重庆陆路交通枢纽和长江上游重要港口城市。重庆市长寿区委副书记、区长戴明介绍，2022年，长寿区农村常住居民人均可支配收入22170元，增长5.3%。

据介绍，长寿区农业产业特色鲜明，体现为“一主两辅”产业， 即以“长寿米”为主导产业，“长寿橘”“长寿鱼”为辅助产业。同时，依托长寿高新区和经开区，长寿区农产品加工业初步形成了健康食品—膳食补充剂、粮油（含大米、豆制品等）、畜禽产品、饲料及添加剂、橡胶制品、绿色智能家居等六大加工产业链。

农业农村部农产品质量安全中心主任孔亮表示，我国已进入大力发展绿色优质农产品，助推农业高质量发展的新阶段。优质化、品牌化建设是建设农业强国的必由之路。要从抓出特色、确保品质、扩大传播三方面加大名特优新农产品培育发展和推介力度。长寿区推进农业品牌发展要守好安全质量底线，挖掘优势特色品质，构建生产技术保障体系，打造小而美特色品牌。

“未来，重庆将继续把长寿区作为全市现代山地特色高效农业体系建设‘试验田 ’，结合当地自然禀赋，落实以粮油为基础，‘柚、橘、鱼、蛋’产业为主导，‘一镇一特’‘一村一品’为增长点的发展思路，加快探索走出一条具有重庆特色的产城融合推动山区库区现代化和‘三农’高质量发展新路子。”重庆市人大常委会副主任赵世庆说。

(责编：杨曦、高雷)

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