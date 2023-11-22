我国正在研制像“飞毯”一样的卫星
2023年11月22日09:22 | 来源：科技日报
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科技日报北京11月21日电 （记者付毅飞）记者21日从银河航天公司获悉，该公司正在研制新一代通信卫星，其将用于支持未来手机直连卫星的宽带通信需求。
银河航天创始人、董事长兼CEO徐鸣在当日于重庆举办的首届明月湖空天信息产业国际生态活动上透露，这种卫星外型好像“太空飞毯”，平面上既有可以通信的天线，又有可以把太阳能转换成卫星能源的太阳片，是一种相控阵天线和太阳翼一体化的通信卫星，其关键技术称为“翼阵合一”。
天线是卫星通信系统的核心部分，是决定信号传输质量的关键因素。使用大型天线可以提高信号接收和发射的增益，从而提高通信质量。“翼阵合一”的卫星能让天线面积巨大的同时具有强大的能源系统，可以使卫星在传输信号的时候功能更强大。
据悉，目前银河航天已完成“翼阵合一”卫星的二维展开关键技术攻关。通常，卫星天线或太阳翼是沿一个方向（多为横向）展开，所谓二维展开，是指卫星天线、太阳翼在横和纵两个方向有序展开。
针对卫星平台和相控阵大小颠倒的构型，不能用传统星箭连接压紧、分离的方式，技术团队设计完成一体式释放方案；针对超大面积阵面展开精度高、展开刚度大的要求，技术团队突破了折叠压紧、在轨二维有序展开、减缓展开冲击等技术挑战，完成了适用于卫星巨型天线及太阳翼一体化阵面展开的研制，并将继续开展翼阵一体化高效散热、分布式电源等关键技术攻关。
徐鸣透露，未来银河航天将加速开展相控阵天线、星上大能源、数字处理载荷等关键核心技术攻关。
(责编：王震、陈键)
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