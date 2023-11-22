前不久，国家电投集团创新投资公司（以下简称“国家电投创新投资”）对“重型燃气轮机”产业链条上的重要企业完成1亿余元投资交割，标志着以资本赋能科技创新、助力国家电投集团打造“重型燃气轮机”产业链链长单位取得实质进展。此前，聚焦“重型燃机轮机”国家重大科技专项，国家电投创新投资已出资补齐“产、学、研、用、金”中金融资本这一关键要素，助力国家级产业创新中心设立，大幅提升集成创新能力。

国家电投创新投资公司投资设立的启源芯动力创新研发换电站技术，可适应高海拔条件，图为西藏昌都邦达换电站附近行驶的换电重卡。（受访者供图）

据国家电投创新投资相关负责人介绍，自2018年10月成立以来，公司聚焦主责主业，发挥基金投资牵引功能，全面打造“科创母基金直投+科研投资孵化平台+天使基金+VC基金+PE基金+IPO战配与定增基金”六位一体的基金体系。目前，已形成百亿级的资本助力科技创新基金支持体系，累计投资科技创新类项目超150个，推动延链强链补链，为国家电投建设世界一流清洁能源企业提供有力支撑。

国家电投创新投资将能源技术特别是战略性新兴产业技术获取作为重要任务，形成超过超5000家能源产业链技术与产品企业的数据库，打造了覆盖新型能源电力系统领域包括源、网、荷、储等的产业链投资基本图谱。目前，已累计投资金额近200亿元。涵盖光伏产业、海上风电、核电、生物质发电等领域。在技术投资和获取基础上，国家电投创新投资致力于打造资本助力的创新孵化器，与基金所投企业的技术深入开展集成创新，探索协同共享的联合技术创新实践。

霍林河南露天煤矿矿卡换电站运用了先进的保温抗寒技术，可做到自动控温，在寒冷天气也能为换电重卡提供电力补给。（受访者供图）

基础研究是科技进步和科技创新的先导和源泉。国家电投创新投资坚持发挥资本优势，着力推进高水平研发平台建设，从源头支持科技创新。2023年，公司设立了服务国家电投清洁能源科技创新的B1平台和市场化科技创新孵化平台，全力打通从技术、成果到样品、产品的通道，形成了资本助力科技创新的良性循环和有效机制。该平台孵化的“清牧一号”设施牧业科研项目已完成建设，将清洁能源与农牧业科技相融合，积极探索解决西藏高原地区饲草短缺问题，推动美丽乡村建设和高原生态保护共同发展；大力推动创新型企业培育，出资支持国核铀业下属芯片核辐照技术企业核力创芯，推进打造独角兽企业。预计到2025年底，平台孵化企业将超过30家，打造一批能源领域专精特新企业，形成一批战略性新兴产业突破性成果。

国家电投创新投资与相关合作公司深度协同，打造对接技术研发与应用需求的核心专业平台，形成自主研发、开放合作吸引相结合的孵化转化体系，推动先进技术在相关产业单位进行推广应用。

国家电投创新投资相关负责人表示，到2025年底，国家电投创新投资助力科技创新专项基金规模至少达到300亿元，投资科技创新类项目累计超400个。公司将牢牢把握服务国家电投主责主业这个根本使命，坚持以融促产、以融强产，进一步支持实施创新驱动发展战略，围绕战略性新兴产业和未来产业、科技创新特别是突破关键核心技术等方面持续发力，在服务国家电投更好发挥科技创新、产业控制和安全支撑“三大作用”方面做出更大贡献。

(责编：曹淼、李源)

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