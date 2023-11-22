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助力提升服务实体经济能力 我国金融高水平对外开放稳步推进

人民网记者 杜燕飞
2023年11月22日15:10 | 来源：人民网
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我国金融高水平对外开放又迎新进展。日前，人民银行会同国家金融监督管理总局审查批准“万事网联信息技术（北京）有限公司”（以下简称万事网联公司）提交的银行卡清算机构开业申请。11月17日，人民银行向万事网联公司核发银行卡清算业务许可证。

据了解，万事网联公司是万事达公司（MasterCard）与网联清算有限公司在中国境内共同发起设立的合资公司。获得行政许可后，万事网联公司可在我国境内授权成员机构发行和受理“万事达”品牌的人民币银行卡。

人民银行表示，下一步，人民银行要继续遵循公开、公平、公正的原则，依法有序推进银行卡清算市场准入工作，统筹发展和安全，持续完善银行卡清算机构监管机制，促进支付行业高质量发展。

业内人士认为，批准境外银行卡清算机构进入我国市场，有利于构建有效竞争、合理稳健的银行卡清算市场结构，深化我国支付行业供给侧结构性改革。

招联首席研究员董希淼表示，我国银行卡清算市场的开放，意味着我国金融业对外开放进入了金融基础设施开放的阶段，这将推动我国境内支付清算市场更好地遵从国际规则、提高服务水平、防控金融风险，对于推进金融供给侧结构性改革、提升金融服务实体经济能力具有重要的现实意义。

除银行卡清算市场开放外，近年来，我国金融服务业市场准入大幅放宽。记者梳理，2018年以来，人民银行会同相关部门推出50多项金融业开放措施，外资来华设立各类金融机构110余家。同时，金融市场开放不断深化。一方面，债券通、北向通与南向通、互换通先后落地，既扩大并丰富了投资渠道，也提供了更便利的风险管理工具。另一方面，金融市场系统性和制度性开放进一步扩大，在发行交易、登记结算、评级等方面，为投资者提供更大便利。数据显示，2023年9月末，境外机构持有境内股票、债券等人民币金融资产规模合计9.3万亿元。

外汇领域，在全国实施跨境贸易外汇收支便利化政策，赋予银行更多审核自主权，便利优质企业外汇结算，支持贸易创新发展。截至2023年9月末，全国已累计办理优质企业贸易外汇收支便利化业务超427万笔，金额超1.9万亿美元。支持承包工程企业境外资金集中管理，帮助企业有效盘活境外沉淀资金，服务共建“一带一路”高质量发展。

此外，我国持续推进金融业开放新措施的修订和制定。例如，人民银行、国家外汇管理局日前发布通知，在全国范围内推广资本项目业务数字化服务，推动银行通过“网上办”“远程办”方式为机构、个人等主体便捷高效办理资本项目外汇和跨境人民币业务。

董希淼告诉人民网记者，深化金融高水平对外开放，有助于提升资源配置效率，增加金融产品和服务多元化和多样性，提升金融服务实体经济能力，让金融更好地为实体经济服务；有助于改善我国金融业竞争环境，进一步加强金融法治建设，培育形成竞争新优势，促进开放型经济的增长动能转变、发展方式转变，引领我国开放型经济发展。要持续扩大外资金融机构业务范围，支持外资金融机构在我国境内设立更多机构，不断创新产品和服务，加强与中资金融机构合作，更好地融入我国金融市场发展大势。

“我国金融领域进一步扩大开放，需要强化与国际接轨，提升金融监管，也需要进一步从优化营商环境，扩大市场准入，完善‘准入前国民待遇+负面清单’的管理模式等方面开展工作。”邮储银行研究员娄飞鹏在接受人民网记者采访时表示，金融扩大开放有助于丰富我国经济社会发展的金融服务，借鉴吸收国外金融发展的先进经验，进一步提升我国金融服务实体经济能力和国际竞争力。

民生银行首席经济学家温彬对人民网记者说，深化金融高水平对外开放，一方面要加快推动监管规则与国际接轨，建立公平、透明、规范的市场体系，打造市场化、法治化和国际化的一流营商环境。另一方面，也要维护好金融安全与稳定，提升风险防控和化解能力，确保金融管理能力与开放水平相匹配。

(责编：杨曦、高雷)
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