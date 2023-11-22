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白皮书显示：国内金融科技产业形成相对稳定格局

2023年11月22日15:41 | 来源：人民网
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人民网北京11月22日电 （记者赵竹青）着眼于国内外金融科技领域新的发展情况，中国信息通信研究院近日发布《中国金融科技生态白皮书（2023年）》，重点分析了中国金融科技产业、技术、市场主体、应用场景创新等方面的进展。白皮书认为，国内金融科技产业形成相对稳定格局，更加注重行业规范化发展，并突出强调对实体经济的支撑作用。

“近一年来，金融科技市场主体的发展路径更加明确，金融科技投入成效成为关注重点。”白皮书指出，“科技—产业—金融”良性循环对于金融科技提升金融资源配置提出新要求，也成为金融科技新的发展导向，进一步强化金融科技对实体经济的支持力度。

白皮书还注意到，金融业对数字化技术应用需求不断提升，金融科技“工具箱”进一步丰富。具体来看，数字原生理念在金融业逐步深化，算力能力成为金融业数智化发展的新焦点，大模型、数据智能技术加速金融业数据要素价值释放，金融信创走向深水区，助力金融应用现代化转型。同时，安全防护体系化、服务化发展，正在成为构建数字金融安全底座的新风向。另外，量子计算、5G-Advanced等前沿技术发展，进一步丰富了金融科技体系的内涵。

中国信息通信研究院云计算与大数据研究所金融科技研究部主任何阳解读白皮书时说，展望未来，应注意“金融科技应用进入深水区，投入成效与高质量发展成为关键”“统筹创新和稳定的关系，全方位审慎监管进入新阶段”等动向。

(责编：赵竹青、高雷)
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