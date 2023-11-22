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工信部：截至10月末我国5G基站总数达321.5万个

2023年11月22日16:08 | 来源：人民网
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人民网北京11月22日电（记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，我国5G网络建设稳步推进，截至10月末，5G基站总数达321.5万个，占移动基站总数的28.1%，三家基础电信企业5G移动电话用户达7.54亿户。

图片来源：工业和信息化部运行监测协调局

图片来源：工业和信息化部官网

工业和信息化部介绍，1-10月份，通信行业运行持续向好。电信业务收入和业务总量增速小幅提升，新兴业务拉动作用加大；5G、千兆光网、物联网等网络基础设施建设加速推进，连接用户规模持续扩大。

1-10月，电信业务收入累计完成14168亿元，同比增长6.9%。三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入2190亿元，同比增长9.3%，发展IPTV（网络电视）、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，共完成业务收入3012亿元，同比增长20.5%。

截至10月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达17.26亿户，比上年末净增4214万户。其中，5G移动电话用户达7.54亿户，比上年末净增19360万户；占移动电话用户的43.7%，占比较上年末提高10.4个百分点。

(责编：申佳平、高雷)
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