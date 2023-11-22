人民网北京11月22日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为规范汽车生产行为，加强事中事后监管，根据《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》等有关规定，工业和信息化部组织开展了2022年度传统汽车产品生产一致性监督检查。检查发现共有10家企业的10个车型存在生产一致性问题，一汽海马、北京福田戴姆勒在列。

其中，传统乘用车，共涉及1家企业的1个车型产品，涉及燃料消耗量项目不符合国家标准。传统载货汽车，共涉及5家企业的5个车型产品，涉及侧面防护装置、部件标记等项目不符合国家标准或管理规定。传统专用汽车，共涉及4家企业的4个车型产品，涉及制动系统、挡泥板等项目不符合国家标准或管理规定。

图片来源：工业和信息化部官网

工业和信息化部表示，对上述检查中发现存在生产一致性问题的车型，工业和信息化部将按照《中华人民共和国标准化法》《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》以及《公告》管理的有关规定，依法依规处理。企业所在地省级工业和信息化主管部门要督促企业查明产品问题原因，制定整改措施并按照有关要求整改到位。

(责编：申佳平、高雷)

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