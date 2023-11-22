人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

工信部通报10个车型存在生产一致性问题 一汽海马、北京福田戴姆勒在列

2023年11月22日16:02 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月22日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为规范汽车生产行为，加强事中事后监管，根据《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》等有关规定，工业和信息化部组织开展了2022年度传统汽车产品生产一致性监督检查。检查发现共有10家企业的10个车型存在生产一致性问题，一汽海马、北京福田戴姆勒在列。

其中，传统乘用车，共涉及1家企业的1个车型产品，涉及燃料消耗量项目不符合国家标准。传统载货汽车，共涉及5家企业的5个车型产品，涉及侧面防护装置、部件标记等项目不符合国家标准或管理规定。传统专用汽车，共涉及4家企业的4个车型产品，涉及制动系统、挡泥板等项目不符合国家标准或管理规定。

图片来源：工业和信息化部官网

图片来源：工业和信息化部官网

工业和信息化部表示，对上述检查中发现存在生产一致性问题的车型，工业和信息化部将按照《中华人民共和国标准化法》《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》以及《公告》管理的有关规定，依法依规处理。企业所在地省级工业和信息化主管部门要督促企业查明产品问题原因，制定整改措施并按照有关要求整改到位。

(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部通报10个车型存在生产一致性问题 一汽海马、北京福田戴姆勒在列
　　人民网北京11月22日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为规范汽车生产行为，加强事中事后监管，根据《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》等有关规定，工业和信息化部组织开展了2022年度传统汽车产品生产一致性监督检查。检查发现共有10家企业的10个车型存在生产一致性问题，一汽海马、北京福田戴姆勒在列。…
助力提升服务实体经济能力 我国金融高水平对外开放稳步推进
　　我国金融高水平对外开放又迎新进展。日前，人民银行会同国家金融监督管理总局审查批准“万事网联信息技术（北京）有限公司”（以下简称万事网联公司）提交的银行卡清算机构开业申请。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部