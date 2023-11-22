近日，农业银行成功上线“农情财富号”，在运用科技手段提升数字金融服务能力方面迈出了坚实一步。

据介绍，“农情财富号”是农业银行携手基金公司，在该行手机银行推出的基金类专属资讯服务。作为该行数字化转型的重要成果，“农情财富号”成功运用开放银行思路拓展财富管理业务，以运营端的“财富开放平台”为支撑，将外部机构的投研、销售和服务能力进行整合，赋能该行以客户为中心的大财富管理生态体系建设，打造全场景的数字金融服务。目前，农银汇理、大成、嘉实、汇添富、景顺长城等5家基金公司已首批入驻“农情财富号”。

“农情财富号”与“财富开放平台”的推出，使得农业银行成为客户服务的“桥梁”和“平台”，将内容“生产方”（基金公司）和“需求方”（客户）有效连接，形成有机的财富生态体系。一端连接全市场优秀的基金公司，让农业银行与外部合作机构形成完善的财富管理生态，充分发挥基金公司在专业能力和内容生产方面的优势，在宏观研究、行业资讯、投资理念、资产配置等领域源源不断为客户提供全方位的金融服务；另一端连接庞大的个人客户群体，让客户在享受农业银行服务的同时，也能享受优秀基金公司的专业服务，并通过农业银行在大数据应用方面的优势，萃取各方投资观点精华，根据客户的需求、风险偏好、产品持仓，做到“千人千面”的个性化信息展示和推送，实现全生命周期客户陪伴。

农业银行相关负责人表示，下一步将深入贯彻落实中央金融工作会议精神，深刻把握金融工作的政治性、人民性，牢固树立以客户为中心的经营理念，深入推进零售业务“一体两翼”发展战略，不断满足人民群众日益增长的金融需求。据悉，该行将把更多优秀合作机构纳入财富管理生态圈，持续推动财富业务向“平台化”“生态化”延伸，让优质的财富管理服务走进千家万户。

(责编：董童、高雷)

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