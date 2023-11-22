人民网北京11月22日电 （记者孙红丽）11月22日，商务部消费促进司负责人谈2023年10月我国消费市场情况时表示，10月份，社会消费品零售总额4.3万亿元，同比增长7.6%，增速比9月份加快2.1个百分点，连续3个月回升；1-10月累计38.54万亿元，同比增长6.9%。

商务部消费促进司负责人指出，10月份，各级商务主管部门按照“2023消费提振年”总体安排，抓住国庆假期消费旺季有利时机，加快落实各项促消费政策措施，积极组织开展金秋购物节、家居焕新消费季、新能源汽车消费季等活动，优化消费供给，创新消费场景，提振消费信心，促进消费持续恢复和扩大。

商品消费增速加快。10月份，商品零售额同比增长6.5%，增速比上月加快1.9个百分点。户外运动、新型电子产品、新能源汽车、智能家电等升级类商品增势较好。限额以上单位体育娱乐用品、通讯器材、汽车、家电零售额同比分别增长25.7%、14.6%、11.4%和9.6%，比上月分别加快15.0、14.2、8.6和11.9个百分点。新能源汽车销量同比增长33.5%，占新车销量比重达33.5%。

服务消费较快增长。1-10月,服务零售额同比增长19.0%。在节日效应等因素带动下，住宿餐饮、文化旅游、交通出行等服务消费需求集中释放。10月份，餐饮收入4800亿元，同比增长17.1%；电影票房收入超36亿元，增长约七成；铁路旅客运输量、城市轨道交通客运量同比分别增长195.6%和55.8%。

网上零售增势较好。1-10月,网上零售额12.3万亿元，同比增长11.2%，其中实物商品网上零售额10.3万亿元，增长8.4%，占社会消费品零售总额的比重达26.7%。

实体零售持续恢复。1-10月,限额以上实体店零售额同比增长4.3%，增速比1-9月加快0.3个百分点。其中，便利店、百货店、专业店、品牌专卖店零售额同比分别增长7.3%、7.2%、4.7%和3.6%。国庆期间，全国示范步行街日均客流量同比增长87.4%，36个大中城市重点商圈日均客流量同比增长1.6倍。

城乡消费稳步增长。10月份，城镇消费品零售额3.7万亿元，同比增长7.4%；乡村消费品零售额5854亿元，增长8.9%。1-10月,城镇、乡村消费品零售额分别为33.39万亿元和5.16万亿元，同比分别增长6.8%和7.6%。

(责编：孙红丽、高雷)

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