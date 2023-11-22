人民网北京11月22日电 （记者赵竹青）11月22日，中国科学院官网公布了2023年中国科学院院士增选结果，产生了59名中国科学院院士。

记者了解到，此次增选根据《中国科学院院士章程》《中国科学院院士增选工作实施办法（试行）》等规定选举产生。在新当选中国科学院院士中，数学物理学部10人，化学部10人，生命科学和医学学部11人，地学部8人，信息技术科学部8人，技术科学部12人。

(责编：赵竹青、高雷)

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