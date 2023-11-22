人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2023年院士增选名单揭晓：中国科学院59人 最小年龄45岁

2023年11月22日17:10 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月22日电 （记者赵竹青）11月22日，中国科学院官网公布了2023年中国科学院院士增选结果，产生了59名中国科学院院士。

记者了解到，此次增选根据《中国科学院院士章程》《中国科学院院士增选工作实施办法（试行）》等规定选举产生。在新当选中国科学院院士中，数学物理学部10人，化学部10人，生命科学和医学学部11人，地学部8人，信息技术科学部8人，技术科学部12人。

(责编：赵竹青、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2023年院士增选名单揭晓：中国科学院59人 最小年龄45岁
　　人民网北京11月22日电 （记者赵竹青）11月22日，中国科学院官网公布了2023年中国科学院院士增选结果，产生了59名中国科学院院士。 记者了解到，此次增选根据《中国科学院院士章程》《中国科学院院士增选工作实施办法（试行）》等规定选举产生。…
商务部：10月社会消费品零售总额4.3万亿元 同比增长7.6%
　　人民网北京11月22日电 （记者孙红丽）11月22日，商务部消费促进司负责人谈2023年10月我国消费市场情况时表示，10月份，社会消费品零售总额4.3万亿元，同比增长7.6%，增速比9月份加快2.1个百分点，连续3个月回升；1-10月累计38.54万亿元，同比增长6.9%。 商务部消费促进司负责人指出，10月份，各级商务主管部门按照“2023消费提振年”总体安排，抓住国庆假期消费旺季有利时机，加快落实各项促消费政策措施，积极组织开展金秋购物节、家居焕新消费季、新能源汽车消费季等活动，优化消费供给，创新消费场景，提振消费信心，促进消费持续恢复和扩大。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部