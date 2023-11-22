2023年院士增选名单揭晓：中国科学院59人 最小年龄45岁
2023年11月22日17:10 | 来源：人民网
小字号
人民网北京11月22日电 （记者赵竹青）11月22日，中国科学院官网公布了2023年中国科学院院士增选结果，产生了59名中国科学院院士。
记者了解到，此次增选根据《中国科学院院士章程》《中国科学院院士增选工作实施办法（试行）》等规定选举产生。在新当选中国科学院院士中，数学物理学部10人，化学部10人，生命科学和医学学部11人，地学部8人，信息技术科学部8人，技术科学部12人。
(责编：赵竹青、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 2023年院士增选名单揭晓：中国科学院59人 最小年龄45岁
- 人民网北京11月22日电 （记者赵竹青）11月22日，中国科学院官网公布了2023年中国科学院院士增选结果，产生了59名中国科学院院士。 记者了解到，此次增选根据《中国科学院院士章程》《中国科学院院士增选工作实施办法（试行）》等规定选举产生。…
- 商务部：10月社会消费品零售总额4.3万亿元 同比增长7.6%
- 人民网北京11月22日电 （记者孙红丽）11月22日，商务部消费促进司负责人谈2023年10月我国消费市场情况时表示，10月份，社会消费品零售总额4.3万亿元，同比增长7.6%，增速比9月份加快2.1个百分点，连续3个月回升；1-10月累计38.54万亿元，同比增长6.9%。 商务部消费促进司负责人指出，10月份，各级商务主管部门按照“2023消费提振年”总体安排，抓住国庆假期消费旺季有利时机，加快落实各项促消费政策措施，积极组织开展金秋购物节、家居焕新消费季、新能源汽车消费季等活动，优化消费供给，创新消费场景，提振消费信心，促进消费持续恢复和扩大。…
- 评论
- 关注