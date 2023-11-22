人民网北京11月22日电 （记者赵竹青）11月22日，中国工程院官网公布了2023年院士增选结果：2023年共选举产生中国工程院院士74人。

其中，机械与运载工程学部10人，信息与电子工程学部10人，化工、冶金与材料工程学部9人，能源与矿业工程学部8人，土木、水利与建筑工程学部8人，环境与轻纺工程学部8人，农业学部10人，医药卫生学部11人，共涉及43个一级学科，覆盖了院士增选指南中学科的78.2%。

新当选院士平均年龄58.2岁，最小年龄48岁，最大年龄76岁，60岁（含）以下的占81.1%。

本次增选后，现有中国工程院院士共978人。此次增选后，院士队伍的学科分布和年龄结构进一步优化。

(责编：赵竹青、高雷)

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