人民网北京11月23日电 （记者许维娜）记者从国家数据局获悉，23日下午，第二届全球数字贸易博览会——数据要素治理与市场化论坛在浙江杭州举行，主题为“创新数据要素流通，赋能实体经济发展”。

论坛围绕《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》中关于促进数据合规高效流通使用、赋能实体经济的主线，聚焦数据合规高效流通，创新数据要素市场应用场景，积极开展市场实践，探索完善数据要素治理、流通、交易、使用等领域的规范标准和体制机制，更好发挥数据要素的积极作用。

国家发展改革委党组成员，国家数据局党组书记、局长刘烈宏表示，目前，国家数据局围绕数据要素市场化配置改革正在推进系列重点工作，包括丰富完善数据基础制度体系、促进数据流通交易和开发利用、推动数据基础设施建设、推进数据领域核心技术攻关、强化数据安全治理等。

刘烈宏指出，数据基础设施的建设将与数据基础制度的落地和数据资源开发利用的实施一起，共同为数据要素产权确权、收益分配、交易流通、安全治理等核心问题的解决发挥作用。同时，数据基础设施也将对扩大数据产业规模、繁荣数据产业生态、促进数字经济高质量发展产生重要意义。

据悉，本次论坛由浙江省人民政府、国家数据局指导，杭州市人民政府、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化厅、浙江省大数据发展管理局共同主办。北京、上海、广州、深圳、贵州、浙江、杭州等地区发展改革委、数据局、数商、交易所，第三方机构代表及相关专家学者等约500人参会。

(责编：申佳平、高雷)

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