人民网北京11月23日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为引导产业持续健康发展，按照有关工作部署，在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会制定《光伏组件功率规范诚信标定和溯源自律公约》（简称《自律公约》），并于11月21日组织光伏领域相关企事业单位正式发布。

据了解，《自律公约》瞄准确保光伏组件功率准确溯源、减小功率标定偏差、减少光伏产品以次充好等目标，引导各方缓解国内外贸易过程中对组件功率数据的分歧，积极促进光伏市场可持续发展，在光伏组件功率标定、传递和溯源等方面，对光伏组件制造企业、第三方检测认证机构、计量机构提出了自律性要求和倡议。

目前，中国光伏行业协会已组织40余家光伏企事业单位签署了《自律公约》，涵盖国内骨干光伏组件企业、第三方检测机构、认证计量机构等多个环节，后续还将组织更多单位参与签约。

工业和信息化部电子信息司表示，下一步，将加强光伏行业运行监测和规范管理，会同有关部门指导行业协会、企事业单位等深入实施《自律公约》，开展光伏产品质量监督检查等工作，加快推动我国光伏产业高质量发展。

(责编：申佳平、高雷)

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