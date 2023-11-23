人民网北京11月23日电 （记者栗翘楚）近日，海关统计显示，今年前10个月，我国进出口总值34.32万亿元人民币，同比（下同）增长0.03%。今年10月份，我国进出口3.54万亿元，增长0.9%。

11月23日，中国贸促会新闻发言人张鑫在11月例行新闻发布会上表示，10月我国外贸月度、累计增速双双转正，这表明，我国外贸领域的积极因素累积增多，我国外贸向好发展态势进一步显现。下一步，中国贸促会将从以下几方面帮助外贸企业不断拓展海外市场。

一是多元化开展经贸促进活动。即将开幕的首届中国国际供应链促进博览会将以“链接世界，共创未来”为主题，举办首届链博会开幕式暨全球供应链创新发展论坛，并发布《全球产业链供应链互联互通北京倡议》，还将举办6场专题论坛和20多场对接会、新品发布会等配套活动，为来自50多个国家和地区的中外企业接洽商机搭建交流平台。

二是多渠道支持企业境外参展办展。2023年12月，中国贸促会将在越南举办澜湄合作经济技术展览会，在线上举办中国—大洋洲及南太地区国际贸易数字展览会，主要展出我国电子电气、车辆与配件、农业食品、智能设备、医疗器械等领域产品，并举办企业交流会、对接会等系列配套活动，帮助企业稳订单、拓市场。

三是多举措优化助企服务。深入开展调查研究，及时了解、反映外贸企业经营情况和政策建议。更好发挥贸企通、贸法通数据库、查询平台和咨询平台作用，加强国际经贸仲裁、商事调解、知识产权等法律服务，帮助企业有效应对风险。同时，不断优化商事认证服务，丰富证书应用场景，改善企业申办体验，为外贸企业增信赋能。

(责编：申佳平、高雷)

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