人民网北京11月23日电 （记者栗翘楚）刷单返利作为一种常见的诈骗手段，往往引不少求职者入局。诈骗分子先通过短信、网站、社交软件等平台，发布招募“刷单员”“点赞员”等职位的虚假招聘信息，打着“高薪、轻松”的旗号吸引目标群体后实施诈骗。当前，黑灰产团伙的欺诈手法不断变化，他们挂着官方名义，利用部分招聘平台原有的知名度骗取用户初步信任，并引导至平台外，规避平台监控，再实施诈骗。

不断翻新的招聘诈骗手段，亦对招聘平台提出了更高的要求。据介绍，今年前三季度，58同城通过大数据算法模型、举报反馈，以及人工审核等方式，多次成功拦截电信网络诈骗，累计封禁违规招聘者账号超6.4万个，清除高危招聘帖超109万。其中，日均拦截风险登陆次数9万次，季度阻断违规通话请求次数131万次；日均拦截线上高危会话259万条，预警易受骗求职者70万个。同时，平台加大反诈知识宣传力度，通过多频次、强曝光的公益活动增强人们的反诈意识，避免更多平台求职者像落入电诈“圈套”。

加强源头治理的同时，58同城搭建平台风险预警监控大盘，建立高危用户和资源名单库，通过大数据分析、AI算法模型，对“招聘方”涉及金钱、信贷等高危行为和对话进行识别，对机器行为、恶意注册、养号等黑产用户，进行精准识别打击。除通过网络技术手段等进行预警、拦截、治理、打击之外，加强反诈宣传，提升用户的反诈意识也是重中之重。今年4月，58同城携手无糖信息建立反诈联合实验室，与多地公安司法部门建立合作关系，使信息安全防护体系更加清晰。

58同城相关负责表示：“未来，我们将持续加大防范治理力度，通过加强风险预警监测、提升算法识别能力、平台内外部优势资源联动、外部宣传不断创新等举措，加固反诈高墙，助力数字经济更高质量发展。”

(责编：申佳平、高雷)

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