人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

文旅融合迸发新活力 第五届海艺节12月在泉州举办

2023年11月23日18:12 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月23日电 （记者许维娜）今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。10年来，共建“一带一路”倡议不仅推动多边贸易和经济全球化深入发展，也促进了不同文明间的交流对话。

记者日前从文旅部获悉，为更好落实“一带一路”倡议，文化和旅游部携手福建省人民政府，共同主办第五届海上丝绸之路国际艺术节（以下简称“海艺节”）。本届海艺节将于12月8日至13日在泉州举行，旨在加强文明交流互鉴，实现文明共赢共享。

文旅部国际局副局长孔伦表示，人文交流是增进国家间相互理解和信任的重要纽带，是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。十年来，共建“一带一路”国家传承和弘扬丝绸之路友好合作精神，广泛开展文化旅游合作，推动文明互学互鉴和文化融合创新，形成了多元互动、百花齐放的人文交流格局，夯实了共建“一带一路”的民意基础。

孔伦透露，本届海艺节将以“多元文明，美美与共”为主题，广泛邀请有关国家和地区的文化艺术团体和嘉宾，通过开展演出、展览、研讨、美食体验等形式多样的文化艺术交流活动，以期有效增进包括共建“一带一路”国家在内的世界人民的相互理解与友谊。

“近年来，文化和旅游部在泉州开展了‘东亚文化之都’‘亚洲艺术节’以及海丝艺术节等国家级文化交流活动，为推动与海丝沿线国家文明交流互鉴做出了贡献。”孔伦表示，下一步，希望借助泉州深厚的文化底蕴和独特的地缘优势，继续高质量办好包括海艺节在内的各项文化交流活动，进一步深化与共建“一带一路”国家的联系和友谊。同时，也希望通过海艺节这一国际性平台，向世界展示开放包容和日新月异的泉州形象、福建形象和中国形象。

福建省文旅厅副厅长肖长培表示，福建省省委、省政府高度重视文旅经济发展，出台了5个方面23条《新形势下促进文旅经济高质量发展激励措施》和促进文旅消费10条措施，举办千余场文旅促消费活动，做火做热文旅消费市场，有关经验做法被文化和旅游部向全国推广。前三季度，全省接待国内游客人数4.43亿人次、增长35.6%，实现国内旅游收入5237.84亿元、增长48.2%，恢复程度高于全国平均水平48和25个百分点。

中共泉州市委常委、宣传部部长、统战部部长、海艺节泉州市执委会常务副主任刘林霜表示，本届海丝艺术节策划了五大主题板块，共计12项活动，分别是“共情之美”“天籁之美”“匠心之美”“和合之美”和“炫光之美”。这些活动融合了美艺、美音、美展、美舞、美作等多个领域，旨在展示中外文明交流、多元文化汇聚以及多国民众联欢的生动场景。

刘林霜透露，目前，各项筹备工作基本就绪。活动将邀请43个国家和地区52个文化团体和众多专家、国际友人莅临泉州参加活动，基本覆盖亚、欧、非和南、北美洲的主要代表性国家。本届海艺节还以执委会名义邀请中国—东盟中心、东盟常驻代表委员会、东盟秘书处出席海艺节，并向25位外国驻华大使、总领事以及7个泉州国际友城和7个友好交流城市发出邀请。

据悉，海艺节由文化和旅游部、福建省人民政府联合主办，每两年举办一届，永久落户泉州。2014年迄今，已成功举办了四届，先后有60多个国家和地区、众多国际组织和外国官员、专家学者、艺术界人士、国际友人参与，已成为海丝沿线国家和地区开展文化交流合作、增进民心相通、传承弘扬“丝路精神”的重要舞台。

(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
文旅融合迸发新活力 第五届海艺节12月在泉州举办
　　人民网北京11月23日电 （记者许维娜）今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。10年来，共建“一带一路”倡议不仅推动多边贸易和经济全球化深入发展，也促进了不同文明间的交流对话。…
宝马实现主流车型全系电动化
　　人民网北京11月23日电 （记者孙阳）第二十一届广州国际汽车展览会于2023年11月17日至26日在中国进出口商品交易会展馆举办。车展期间，宝马全新BMW 5系长轴距版全球首发，并在BMW 5系历史上首次推出创新纯电动BMW i5。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部