人民网北京11月23日电 （记者许维娜）今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。10年来，共建“一带一路”倡议不仅推动多边贸易和经济全球化深入发展，也促进了不同文明间的交流对话。

记者日前从文旅部获悉，为更好落实“一带一路”倡议，文化和旅游部携手福建省人民政府，共同主办第五届海上丝绸之路国际艺术节（以下简称“海艺节”）。本届海艺节将于12月8日至13日在泉州举行，旨在加强文明交流互鉴，实现文明共赢共享。

文旅部国际局副局长孔伦表示，人文交流是增进国家间相互理解和信任的重要纽带，是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。十年来，共建“一带一路”国家传承和弘扬丝绸之路友好合作精神，广泛开展文化旅游合作，推动文明互学互鉴和文化融合创新，形成了多元互动、百花齐放的人文交流格局，夯实了共建“一带一路”的民意基础。

孔伦透露，本届海艺节将以“多元文明，美美与共”为主题，广泛邀请有关国家和地区的文化艺术团体和嘉宾，通过开展演出、展览、研讨、美食体验等形式多样的文化艺术交流活动，以期有效增进包括共建“一带一路”国家在内的世界人民的相互理解与友谊。

“近年来，文化和旅游部在泉州开展了‘东亚文化之都’‘亚洲艺术节’以及海丝艺术节等国家级文化交流活动，为推动与海丝沿线国家文明交流互鉴做出了贡献。”孔伦表示，下一步，希望借助泉州深厚的文化底蕴和独特的地缘优势，继续高质量办好包括海艺节在内的各项文化交流活动，进一步深化与共建“一带一路”国家的联系和友谊。同时，也希望通过海艺节这一国际性平台，向世界展示开放包容和日新月异的泉州形象、福建形象和中国形象。

福建省文旅厅副厅长肖长培表示，福建省省委、省政府高度重视文旅经济发展，出台了5个方面23条《新形势下促进文旅经济高质量发展激励措施》和促进文旅消费10条措施，举办千余场文旅促消费活动，做火做热文旅消费市场，有关经验做法被文化和旅游部向全国推广。前三季度，全省接待国内游客人数4.43亿人次、增长35.6%，实现国内旅游收入5237.84亿元、增长48.2%，恢复程度高于全国平均水平48和25个百分点。

中共泉州市委常委、宣传部部长、统战部部长、海艺节泉州市执委会常务副主任刘林霜表示，本届海丝艺术节策划了五大主题板块，共计12项活动，分别是“共情之美”“天籁之美”“匠心之美”“和合之美”和“炫光之美”。这些活动融合了美艺、美音、美展、美舞、美作等多个领域，旨在展示中外文明交流、多元文化汇聚以及多国民众联欢的生动场景。

刘林霜透露，目前，各项筹备工作基本就绪。活动将邀请43个国家和地区52个文化团体和众多专家、国际友人莅临泉州参加活动，基本覆盖亚、欧、非和南、北美洲的主要代表性国家。本届海艺节还以执委会名义邀请中国—东盟中心、东盟常驻代表委员会、东盟秘书处出席海艺节，并向25位外国驻华大使、总领事以及7个泉州国际友城和7个友好交流城市发出邀请。

据悉，海艺节由文化和旅游部、福建省人民政府联合主办，每两年举办一届，永久落户泉州。2014年迄今，已成功举办了四届，先后有60多个国家和地区、众多国际组织和外国官员、专家学者、艺术界人士、国际友人参与，已成为海丝沿线国家和地区开展文化交流合作、增进民心相通、传承弘扬“丝路精神”的重要舞台。

(责编：申佳平、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经