人民网北京11月23日电 （记者孙阳）第二十一届广州国际汽车展览会于2023年11月17日至26日在中国进出口商品交易会展馆举办。车展期间，宝马全新BMW 5系长轴距版全球首发，并在BMW 5系历史上首次推出创新纯电动BMW i5。据悉，全新BMW 5系将在2024年1月底上市，并陆续交付。

宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高翔表示，BMW 5系的成功，源于宝马集团与中国社会发展的紧密融合。全新BMW 5系油电齐发，一方面实现了宝马主流车型的全系电动化，另一方面以数字智能领域的突破性创新，成为宝马未来出行愿景的最新力证。

华晨宝马汽车有限公司营销高级副总裁邵宾表示，全新BMW 5系长轴距版凭借极具辨识度的轿跑风格车身造型，中大型轿车中独特的驾驶乐趣，以及最新一代智能座舱设计和智能驾驶体验，为新时代客户加油充电。

BMW 5系自1972年诞生以来全球累计销量超过1000万辆，2003年，BMW 5系从第五代开始在中国生产。数据显示，今年前10个月，BMW纯电动车型在国内的销量同比增长211%，达78568辆。

此外，记者从车展现场获悉，宝马集团正加快建设“BMW超级充电站”，大功率充电桩最高支持600千瓦充电功率。车展期间，全新BMW X2也进行中国首秀并开启预售，共推出三款车型，全新BMW X2 sDrive25i M运动套装，全新BMW X2 xDrive25i M运动曜夜套装，以及首次引入运动性能的全新BMW X2 M35i。

(责编：申佳平、高雷)

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