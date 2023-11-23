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岚图汽车CEO卢放：将坚定推进以纯电为基础的混动技术

2023年11月23日18:12 | 来源：人民网
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人民网北京11月23日电 （记者孙阳）第二十一届广州国际汽车展览会于2023年11月17日至26日在中国进出口商品交易会展馆举办。车展期间，岚图汽车CEO卢放在接受记者采访时表示，中国汽车走出去，新能源和智能化是最重要的赛道，而岚图汽车将坚定推进以纯电为基础的混动技术。

“经过努力，我们已经解决了很多技术难题，例如在纯电动架构下如何实现混动和多动力总成。我们坚信，随着基础设施的不断完善，中国汽车市场将快速走向全面电动化。”卢放表示，对于一些补能不方便或特殊应用场景，以纯电为基础的混动技术仍然具有重要意义。

广州车展上，岚图汽车开启了追光PHEV的预售。卢放介绍，追光PHEV将加强营销，并用产品力+优质服务赢得用户。而对于技术路线发展，卢放认为行业中的混动路线正在从小电池到大电池变化。

10月，岚图汽车交付超过6000辆，交付量实现五连涨，市场业绩稳中向好。谈及背后支撑因素，卢放表示，岚图产品实力始终在线，而用户是真正的底气。

“在这个过程中，我们有一波接一波的产品势能。新岚图FREE 8月19日上市，作为30万元以下唯一标配空气悬架的产品，切中用户需求；2024款新岚图梦想家在10月12号上市，进行了快速迭代，解决了用户前期的一些痛点，包括纯电续航、豪华内饰等一系列的升级。”卢放表示，下一步将向着之前月销一万台目标迈进。

面对汽车市场新的竞争环境，卢放认为，需要通过更好的产品和技术去竞争，不断地通过创新，提高运营效率，提高产品和服务的上限。未来，能够真正通过创新再发现一个新的赛道时，才可能彻底地去解决行业“卷”的问题。

(责编：申佳平、高雷)
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